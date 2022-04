Laidre: elu Moskvas näitab, et sanktsioonide mõju on aeglane

Eesti suursaadik Moskvas Margus Laidre leiab, et lääne poolt Venemaale seatud sanktsioonid on hakanud vaikselt närima, kuid näiteks Moskvat küll toiduainete puudus ei kimbuta.

"Sanktsioonidel on kahtlemata mõju, aga meie (lääne - M.P) poolt on kärsitus, et kas nad ikka juba mõjuvad. Muidugi nüüd, kui sõja algusest on juba poolteist kuud möödas, adume, et toiduainete hinnad on tõusnud, kohati üle 30 protsendi, kuid Moskvas küll mingit toidupuudust märgata pole," rääkis Laidre videokõne vahendusel Moskvast.

Kuid sanktsioonid on hakanud vaikselt närima, lisas ta. "Vene majandusteadlased on hakanud rääkima, et isegi kui sõda võluväel täna lõppeks, ei saaks Venemaa ühe näpuviibutusega pöörduda tagasi turumajanduse juurde, nagu see oli enne Ukraina sõda," märkis Laidre.

Vene inimeste sõjavastasust on tema sõnul keeruline hinnata. "Kui liiga kaua Vene propaganda sees olla, siis see tekitab vaimseid probleeme olukorra tajumisel. Režiim valmistas pikalt inimesi sõjaks ette. Sõja puhkemine ei tulnud üllatusena, kuid oli siiski šokk, sest loodeti, et sõda ikkagi ei tule," sõnas Laidre.

Tal oli hiljuti võimalus rääkida Ehho Moskvõ peatoimetaja Aleksei Venediktoviga, kes ütles, et küsitluste järgi on Venemaal sõja poolt 75 või isegi rohkem protsenti inimestest, aga selle kõrval 85 protsenti ei vasta küsimusele. "Selle taga on hirm drakooniliste seaduste vastu, mis on vastu võetud, kus isegi sõja mainimine võib viia 15 aastaks trellide taha," lisas Laidre.

Laidre rääkis ka, et Eesti saatkonnal Moskvas tuleb praegu palju tegeleda esmaste passitaotlustega, sest inimesed, kel on õigus Eesti passile, kuid kes on selle taotluse unarusse jätnud, mõtlevad nüüd sõja tingimustes, et oleks päris hea, kui oleks Eesti pass.