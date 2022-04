Pirita TOP saab uue sisu ja funktsiooni

Novira juhi Arle Mölderi sõnul on 1980. aasta olümpiaregatiks valminud Pirita TOP ruumiplaani ja funktsiooni poolest vananenud ja see pidurdab seal äritegevuse viljelemist.

"Tegemist on amortiseerunud hoonega, mille põhifunktsiooniks oli klassikaline hotell ja sellega seotud spordi ja tervisesuunitlusega ruumid, nagu spordisaalid ja ujula. Kahjuks hotell selles asukohas ja sellises konditsioonis ei ole majanduslikult tasuv. Lisaks puudub hoonel igasugune parkimine, väljaarvatud mõned parkimiskohad, mis asuvad teiste omanike kinnistutel," ütles Mölder ERR-ile.

Mölderi hinnangul on ainuvõimalik lahendus hoonele elu sisse puhumiseks hoonesse parkimisvõimaluse rajamine, olemasoleva hotelli muutmine reaalselt töötavaks apartment-tüüpi hotelliks ning spordiklubi täielik ümberehitamine kaasaegseks tervisekeskuseks.

Lisaks hotellitubade plokkidele on säilitatav ja muinsuskaitse seisukohalt kõige väljapaistvam osa nn Kaptenisild. "Selle planeerime säilitada väliselt samasugusena. Täpsema projekteerimise käigus selgub, kas ja millises osas saab hoone sees teha muudatustöid," rääkis Mölder.

Ehitaja hinnangul on nn Kaptenisilla arhitektuur ja konstruktsioon niivõrd jäigad, et suuremaid muudatusi on seal ka siseruumides erakordselt keeruline ette näha.

Hoone keskmine osa kuni nn "kaptenisillani" on aga vaja parkimiskohtade tekitamiseks lammutada ja seejärel taastada sarnases mahus. Sinna on planeeritud samad funktsioonid, mis tänagi – ujula, spordisaalid, tervisekeskus – ning muud sarnase suunitlusega äripinnad.

Tallinna linna esindaja, arhitekt Oliver Alveri sõnul on TOP-i puhul palju detaile, mida läbi arutada. "Tuleb meeles pidada, et TOP-i juurde ehitada ei tohi midagi, küsimus on selles, kui palju tohib ümber ehitada," ütles Alver. "Hoones sisalduvad kunstiteosed peaksid säilima," lisas ta.

Novira on tegelenud plaanide ettevalmistava tutvustamisega otsustajatele ja mõttevahetusega viimased poolteist aastat. "Loodetavasti saame riiklikult ja Tallinna linna muinsuskaitseametitelt vastavad nõuded ja soovituse meie esitatud kontseptsioonile veel aprillis," rääkis Mölder.

Paralleelselt toimub ettepanekute tutvustamine ka linnaosavalitsuses, et saada nende heakskiit ümberehituse plaanidele juba varakult.

Kas ja millistel tingimustel saab Novira asuda projekteerima, selgub suve alguseks. Ehitustegevus võib alata kõige varem 2023. aasta alguses. Ehituse ajaks hindab ettevõte kuni kaks aastat.