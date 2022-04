Kell 21.40 "Esimeses stuudios" brigaadikindral Vahur Karus

Venemaa koondab Donbassi ja lõunasse vägesid, kuid Kiievi all kõrvetada saanud üksuste võitlusvõimeliseks formeerimine pole lihtne ülesanne. Kas Venemaa uus strateegia Donbassis on määratud läbikukkumisele? Kui suur on oht, et sõda jääb väga pikaks ajaks podisema? Kas lääneriigid peavad sõna ja relvaabi aitab sõja käiku muutuse tuua?

"Esimene stuudio" algab ETV-s reedel kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.