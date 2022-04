Kaitseväe luurekeskus: Ukraina kaitse on püsinud

Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo grosberg ütles, et viimase ööpäevaga ei ole Vene üksused Ida-Ukrainas edenenud ning Ukraina kaitse on püsinud.

Grosberg rääkis, et sisuliselt käib Venemaa poolt plaani "C" ettevalmistus ja tegevused selleks, et lähimatel päevadel või nädalatel alustada uut plaani, uue rünnaku suunaga. Ta märkis, et nädala ajal jooksul on toimunud Vene üksuste ümberpaiknemine ja välja tõmbamine Põhja-Ukrainast.

"On liigutud nii läbi Valgevene kui ka otse Vene Föderatsiooni territooriumile. Kõik märgid näitavad, et ümberpaiknemine on toimunud ka meie poolt eelnevalt hinnatud suundadele, eelkõige Valuiki ja Belgorodi piirkonda selleks, et tõenäoliselt alustada suuremamahulist pealetungi eesmärgiga kõigepealt ümber piirata Ukraina üksuste ühendväegrupp, mis alates 2014. aastast on olnud nende nn rahvavabariikide piiridel," rääkis Grosberg.

Vene Föderatsiooni üksused jätkavad Grosbergi sõnul püüdlusi rünnata Izjumi alalt kagusuunda võtmetähtsusega Slovjanski linnani. Ta lisas, et jätkub Kiievi suunalt välja tõmmatud Vene üksuste taastamine ja liigutamine Ida-Ukraina suunale, kuid see ei tähenda tingimata, et Ukraina asub Kiievi suunalt vägesid ümber suunama oma üksuste tugevdamiseks Ida-Ukrainas.

Grosberg rääkis, et vaatamata sellele, et nii nn rahvavabariikide liidrid kui ka Vene Föderatsioon on teatanud, et Mariupol on vallutatud, siis see sajaprotsendiliselt tõele ei vasta, kuigi ukrainlased kannavad seal suuri kaotusi.

"Jätkuvalt on Mariupolis sees Aasovi pataljon, valdavalt alumiiniumitehase territooriumil, kuhu ollakse end väga hästi kindlustatud," sõnas Grosberg.

"Mariupoli kättesaamine järgnevaid operatsioone silmas pidades, on Vene Föderatsiooni relvajõududele kriitilise tähtsusega. See lühendaks oluliselt logistilisi teid," rääkis Grosberg.

Krimmi suunal jätkuvad Grosbergi sõnul Ukraina üksuste taktikalised rünnakud. "Vene Föderatsiooni relvajõud keskenduvad tõenäoliselt lähiajal Dnepri jõe joone hoidmisele ning ei ole seetõttu Mõkolajevi ega Krivi Rihi suunal edasi liikuda püüdnud."

Grosberg rääkis, et kaitseväe luurekeskuse hinnangul võib järgmine etapp Vene üksuste poolt alata järgmisel nädalal. "Tõenäoliselt oleks neil vaja natuke pikemat pausi, et regrupeerida eelkõige Valgevenest ja Põhja-Ukrainast ära toodud üksused. Nende liigutamine ja uuesti varustamine võtab aega. Kas nad seda teevad või suunavad need kohe rindele, et operatsiooni tempot üleval hoida, on raske hinnata," lausus Grosberg.