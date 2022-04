Elektri börsihind langeb laupäeval alla 30 euro

Elektri hind on viimastel päevadel olnud langustrendis. Reedel oli päeva keskmine hind ligi 47, neljapäeval ligi 85 ja kolmapäeval ligi 119 eurot megavatt-tunnist.

Elektri börsihind püsib laupäeval madalal kogu ööpäeva, kõige soodsam on see kella 17-18 vahel, kui hind on 19,01 eurot megavatt-tunnist. Kallim on hind hilisõhtul kella 23-24 vahel, kui elekter maksab 65,06 eurot megavatt-tunnist.

Lätis-Leedus on elektri päeva keskmine börsihind sama, Soomes sisuliselt sama ehk 28,15 eurot megavatt-tunnist.