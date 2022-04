Suurbritannia rokkbänd Pink Floyd avaldas Ukraina sõja tõttu uue loo. See on bändi esimene uus pala viimase 28 aasta jooksul.

Loo nimi on "Hey Hey, Rise Up!" (Hei, hei, tõuse üles). Loos astuvad üles David Gilmour, Nick Mason, Guy Pratt ja Nitin Sawhney. Bänd tegi samuti koostööd Ukraina laulja Andrii Hlõvnjukiga.

"See laul kujutab endast viha suurriigi vastu, kes tungis rahumeelsesse riiki. See laul on ka üleskutse rahule," ütles bändi liige Gilmour.

Uue laulu loomisel ei osalenud bändi kaasasutaja Roger Waters. Ta lahkus bändist juba 1985. aastal.

Pink Floyd eemaldas hiljuti Venemaa ja Valgevene voogedastusplatvormidelt kogu oma muusika alates 1987. aastast.