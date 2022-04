Kaczynski kritiseeris Ungari peaministrit

"Minu hinnang on ühemõtteliselt negatiivne. Pean tunnistama, see kõik on väga kurb. Kui Orban ütleb, et ei näe mis toimus Butšas, siis ta peab pöörduma silmaarsti poole," ütles Kaczynski.

Orban ütles kolmapäeval, et helistas Venemaa president Vladimir Putinile ja palus Ukrainas relvarahu kehtestamist. Orban siiski keeldus Venemaad Butša sündmuste pärast hukka mõistmast. Orban väitis, "et kõigepealt peab toimuma uurimine, kuna me elame massilise manipuleerimise ajastul".

Sõda Ukrainas pingestab nüüd Ungari ja Poola suhteid. Poola toetab energiasanktsioonide kehtestamist, Budapest nimetab seda aga "punaseks jooneks".

Kaczynski kritiseeris reedel teravalt Orbani jätkuvat dialoogi Putiniga. "Me ei saa koostööd teha nagu varem, kui see jätkub," hoiatas Kaczynski.