Tootja kutsub turult tagasi Belgias toodetud Kinderi maiustused

PTA selgitas, et need tooted eemaldatakse müügilt ennetava meetmena.

"Lisaks AS Prisma Peremarket kauplustele on erinevad Belgias toodetud Kinder kaubamärgi tooted jõudnud ka näiteks Maxima Eesti OÜ ja Rimi Eesti Food AS kauplustesse. Edasimüüja on antud tooteid müügile saatnud üle Eesti ning toodete müügilt eemaldamisega tegeletakse," selgitas PTA peaspetsialist Triinu Allika.

Kinderi maiustused. Autor/allikas: PTA

Tagasi ei kutsuta Poolas toodetud Kinder Surprise 20g üllatusmuna, millel on originaalfooliumil eestikeelne tekst ning kus on maaletoojaks märgitud AS Mobec.

Kõik võimalikud saastunud toodete partiid eemaldatakse müügilt. Tarbijatel, kes on kõnealustest partiidest endale tooteid soetanud, on õigus pöörduda kaebusega kaupleja poole, kust toode osteti.

Kinderi tooteid seostatakse võimaliku saastumisega salmonellaga ja salmonelloosi haigusjuhtumitega mitmes Euroopa riigis, sealhulgas Suurbritannias, Saksamaal, Iirimaal, Norras, Hollandis, Luksemburgis, Rootsis ja Prantsusmaal.

Salmonelloos on nakkushaigus, mida põhjustab salmonella bakter. Salmonellad on looduses laialt levinud mikroorganismid, mis esinevad loomade seedetraktis, aga ka linnumunades, toorpiimas ja mujal loomsetes ning mitteloomset päritolu toiduainetes. Salmonella on toidul märkamatu ega muuda toidu lõhna ja maitset. See on kõige sagedamini esinev bakteriaalne toidumürgitus. Salmonelloosi ennetamiseks tuleb täita isiku- ja toiduhügieeninõudeid.