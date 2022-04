Venemaa kasvatab Donetskis vägesid, Harkivi pommitamine jätkub

Oluline 9. aprillil kell 16:07:

- Venemaa kasvatab sõjaväelaste arvu Donetski ja Tauria suunal;

- USA mõttekoja hinnangul on Ukraina väed suutnud võtta tagasi alasid Hersonist läänes ning hakkavad ohustama Venemaa kontrolli linna üle;

- Briti luure teatas, et kuna Venemaa keskendub Donbassile, kasvab ka Vene vägede õhuaktiivsus Ukraina lõuna- ja idaosas;

- Ukraina kaitseministeeriumi andmetel grupeeruvad Vene üksused Ukraina idaosas ümber ja plaanivad liikuda Harkivi peale;

- Ukraina siseministri sõnul jätavad Vene väed endistelt okupeeritud aladelt lahkudes maha püünismiine;

- Ukraina peaprokuratuuri andmetel on Venemaa invasiooni ajal saanud surma üle 170 lapse;

- kõik Vene väed on Sumõ oblastist lahkunud Venemaale;

- USA andmeil võib Venemaa püüda värvata üle 60 000 reservväelase;

- lääne allika sõnul vahetas Venemaa välja Ukrainas sõjategevust juhtiva ülema;

- Butša rajoonis Makarivis on leitud linnapea sõnul 132 tsiviilelaniku surnukeha.

Harkivi pommitamine jätkub

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov ütles laupäeval, et Vene väed on jätkanud oblasti pealinna Harkivi pommitamist.

"Viimase päeva jooksul andsid okupeerijad umbes 50 lööki suurtükkidest, miinipildujatest ja MLRS-idest (mitmikraketiheitjatest)," ütles ta sotsiaalmeedias.

"Saltivka, Holodna Hora, Oleksijivka, XTZ (Harkivi traktoritehase) piirkondade taristu sai pihta," lisas ta.

Luhanski oblasti kuberner Serhõ Gaidai ütles samuti, et Vene väed pommitavad piirkonnas järjest enam ning kutsus üles kohalikke elanikke oblastist lahkuma.

Umbes kolmandik oblasti elanikkonnast pole kodudest lahkunud.

"Venemaa koondab siia vägesid rünnakuks ja pommitamiste arv on kasvanud," ütles Gaidai.

Ukrainast on lahkunud 4,4 miljonit sõjapõgenikku

Ukrainast on sõja algusest saadik põgenenud 4 441 663 ukrainlast, teatas laupäeval ÜRO pagulasamet UNHCR.

Seda on umbes 60 000 võrra rohkem kui reedel. 90 protsenti põgenikest on naised ja lapsed.

Riigist on lahkunud ka umbes 210 000 välismaalast. Riigisiseseid pagulasi on UNHCR andmetel 7,1 miljonit.

Venemaa kasvatab sõjaväelaste arvu Ida-Ukrainas

Venemaa valmistab oma vägesid ette rünnakuks Ida-Ukrainas. Ukraina kindralstaabi andmeil kasvatab Venemaa Donetski ja Tauria suunal oma vägede arvu.

Reedel jätkasid Vene väed rünnakukatseid Popasna ja Severodonetski suunal, kuid Ukraina relvajõudude teatel ei olnud need edukad.

Donetski suunal on Venemaa peamiselt keskendunud Rubižne, Nõžne, Popasna ja Novobahmutivka üle kontrolli saamisele ning Mariupoli linna täielikult enda kontrolli alla saamisele.

Vene väed jätkasid Harkivi linna blokeerimist, pommitades elamurajoone suurtükkide, mitmikraketiheitjate ja suurekaliibriliste relvadega.

Lõuna-Bugi suunal keskendusid Vene väed viimasel ööpäeval luurele. Samas pommitasid Vene väed Marjanski, Novovorontsovka, Novogrõgorivka ja Ševtšenkove asulaid.

Samuti jätkasid Vene väed Odessa oblasti asulate pommitamist okupeeritud Krimmi poolsaarelt.

Mariupoli elanik. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Alexei Alexandrov

Lõuna suunal käisid lahingud Oleksandrivka asula piirkonnas. Ukraina kindrastaabi sõnul ei saavutanud Vene väed eesmärki kahjustada Ukraina relvajõude.

Ukraina relvajõudude kinnitusel tõmbas Venemaa oma väed täielikult välja Sumõ oblastist ning viis Venemaa territooriumile. Vene armee teatas juba varem, et viib väed Põhja-Ukrainast ja Kiievi ümbrusest minema, keskendudes Donbassi piirkonnale.

Ukraina kindralstaap teatas, et mõned Ukraina territooriumilt ära viidud Vene üksused paiknevad endiselt Valgevenes.

Ukraina relvajõudude väitel on Venemaal tõsiseid probleeme Ukrainas suuri kahjusid kannatanud üksuste taastamisel. Ukraina andmeil ei taha mõnedes sõjas osalenud Vene üksustes üle 80 protsendi sõduritest enam võitlemist jätkata. Ukraina kindralstaabi sõnul keelasid Vene okupatsioonivägede komandörid vabastada sõjaväelasi, kelle lepingud olid lõppenud enne nn sõjalise erioperatsiooni lõppu.

Ukraina kindralstaap teatas, et Vene väed jätkavad okupeeritud aladel rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist, pannes toime kuritegusid tsiviilelanike vastu, muu hulgas rüüstates, varastades sõidukeid ning pidades Ukraina kodanikke kinni.

Ukraina kindralstaap ütles, et Donetski territooriumil viibivad Venemaa okupatsiooniväed on saanud Venemaalt korralduse tänavu jaanuaris-veebruaris Venemaale lahkunud inimesed nendele aladele tagasi saata. Kohalike administratsioonide juhiste järgi peavad kodanikud naasma oma registreerimise või elukoha järgsetesse paikadesse.

Ukraina relvajõudude kinnitusel suudavad nad kõigis suundades Vene vägede rünnakutele vastu seista ja tekitada vaenlasele ka kahjusid.

Hävinud transpordilennuk Antonov AN.225 Kiievi lähistel Hostomeli lennuväljal. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMA Press Wire/Celestino Arce Lavin

Ukraina: Vene üksused plaanivad liikuda Harkivi peale

Vene üksused Ukraina idaosas grupeeruvad ümber ja plaanivad liikuda Harkivi peale, ütles Ukraina kaitseministeeriumi luureosakonna ülem Kirill Budanov intervjuus CNN-ile.

"Nad grupeeruvad ümber Izjumi suunal. Nad liiguvad läbi Belgorodi. Nad saavad Belgorodist täiendavaid sõjaväelasi, et kompenseerida oma kaotusi Ukrainas," ütles Budanov.

Ta lisas, et Vene üksused üritavad kõigepealt saavutada täielikku kontrolli Mariupolis ja see järel püüavad tõenäoliselt uuesti Kiievi poole liikuda.

Ukraina siseminister: Vene väed jätavad maha püünismiine

Ukraina siseminister Denõs Monastõrskõi ütles, et tsiviilohvrite arvu hindamine endistel okupeeritud aladel on keeruline, kuna Vene väed on lahkudes jätnud maha püünismiine.

Ministri sõnul on paljud hooned mineeritud, vahendas BBC. Monastõrskõi ütles, et Vene väed lasid lahkudes õhku hooned, milles nad väidetavalt inimesi piinasid.

"Need juhtumid on kohutavad," ütles minister, lisades, et sapöörid on leidnud lõhkekehi kiivrite, laskemoonakastide ja keldri sissepääsude alt.

Tema hinnangul võib kuluda veel nädalaid enne, kui võimud suudavad anda täieliku hinnangu sellele, kui palju inimesi hukkus lahingus Kiievi pärast.

Fotoalbum Borodjankas kokkuvarisenud maja rusudes. Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO/Ronaldo Schemidt

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina relvajõudude peastaap avaldas laupäeva hommikul tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas:

- elavjõud umbes 19 100;

- tankid 705;

- lahingu soomusmasinad 1895;

- suurtükisüsteemid 335;

- mobiilsed raketisüsteemid (MLRS) 108;

- õhutõrjesüsteemid 55;

- lennukid 151;

- kopterid 136;

- autod ja muud sõidukid 1363;

- kütuseveokid 76;

- laevad / paadid 7;

- eritehnika 25.

Ukraina kindralstaap märkis, et kaotuste kokkulöömine muutub lahingute intensiivuse tõttu üha keerulisemaks.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina: sõjas on hukkunud üle 170 lapse

Ukraina peaprokuratuuri teatel on Venemaa täieulatusliku invasiooni jooksul saanud Ukrainas surma 176 last.

Prokuratuuri andmeil on 324 last saanud vigastada.

Verine mänguhobune Kramatorski raudteejaama juures. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Andriy Andriyenko

Vene kaitseministeeriumi väitel hävitasid Vene väed Ukrainas laskemoonalao

Venemaa kaitseministeerium väidab, et Vene väed hävitasid Ukraina keskosas Mõrhorodi õhuväebaasis asuva laskemoonalao. Ministeeriumi sõnul hävisid rünnakus Ukraina õhuväe MiG-29 hävitaja ja Mi-8 helikopter.

Poltava oblasti kuberner Dmõtro Lunin ütles sotsiaalmeedias, et rünnakupaik sai märkimisväärselt kahjustada ja kaks inimest sai vigastada.

Laupäevaks lepiti kokku kümnes humanitaarkoridoris

Ukraina asepeaministri Irõna Vereštšuki sõnul on laupäevaks lepitud kokku kümme humanitaarkoridori.

Muu hulgas on üks koridor planeeritud inimestele, kes evakueeruvad erasõidukitega Mariupolist.

Luhanski oblasti kuberner Sergi Haidai ütles laupäeval, et piirkonnast oleks vaja evakueerida rohkem inimesi, kuna pommitamine on viimastel päevadel kasvanud ning sinna on saabunud ka Vene sõjaväelasi juurde.

Haidai sõnul on Luhanski oblasti asulatesse jäänud veel umbes 30 protsenti inimestest ning neil on palutud evakueeruda.

ISW: Ukraina vasturünnakud hakkavad ohustama Venemaa kontrolli Hersoni üle

USA mõttekoda Institute for the Study of War (ISW) ütleb oma hiljutisimas analüüsis, et Ukraina väed hoiavad kaitsepositsioone Mariupoli ida- ja edelaosas, eelkõige sadamas ja Azovstali metallurgiatehases.

Instituudi kinnitusel jätkasid Ukraina väed Venemaa rünnakute tõrjumist Donetski ja Luhanski oblastis.

Venemaa väed jätkasid rünnakuid Izjumist lõunas Slovjanski ja Barvinkove suunas, kuid ei suutnud võtta enda kontrolli alla uusi alasid.

ISW andmetel on Ukraina suutnud vasturünnakute abil ilmselt võtta tagasi veel alasid Hersonist läänes, mis hakkab ähvardama Venema kontrolli linna üle.

Samuti kirjeldab ISW, et Venemaa üritab jätkuvalt ümber paigutada Kirde-Ukrainast välja viidud vägesid, et toetada pealetungi Ida-Ukrainas. ISW märgib samas, et selliste vägede moraal on kehv ning tõenäoliselt ei aita nad kaasa Venemaa läbimurdele.

Briti luure: Venemaa õhuaktiivsus Lõuna- ja Ida-Ukrainas kasvab

Briti luure teatas laupäeval oma hiljutisimas analüüsis, et Vene väed pommitavad jätkuvalt tsiviilelanikke ning näide sellest on reedene raketirünnak Kramatorski raudteejaamale.

Venemaa väed keskenduvad endiselt Donbassile, Mariupolile ja Mõkolajivile. Seda toetavad Vene mereväe tiibraketirünnakud Ukrainasse. Ka Vene vägede õhuaktiivsus peaks Briti kaitseministeeriumi andmeil Ukraina ida- ja lõunaosas kasvama.

Briti luure märgib, et Ukraina suudab oma vastupanuga jätkuvalt takistada Venemaal saavutamast oma ambitsiooni luua maismaakoridor Krimmi ja Donbassi vahele.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/E0EjD3xPmZ



#StandWithUkraine pic.twitter.com/hswPju7mdi — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 9, 2022

USA: Venemaa võib püüda värvata üle 60 000 reservväelase

USA-l on andmeid, et Venemaa on hakanud osade reservväelaste mobiliseerimist ning võib üritada värvata neist üle 60 000, ütles USA kõrge kaitseametnik Reutersi teatel.

Ametnik lisas, et siiski pole teada, kui edukas Venemaa võib selles olla ning kuhu värvatavad reservväelased võidakse suunata.

Kaitseametniku sõnul pole USA veel näinud, et Venemaal oleks olemas värsked, täielikult väljaõpetatud ja relvastatud täiendused ammendunud üksuste tugevdamiseks.

Kaitseametnik ütles, et USA hinnangul on Venemaal Ukraina vastu kogutud lahingujõust veel alles 80 kuni 85 protsenti. USA hinnangus võetakse arvesse mitmesuguseid tegureid, näiteks tankide, hävitajate, rakettide laoseisu ja ka vägede arvu.

Praeguseks Ukraina operatsioonis hukkunud Vene sõdurite koguarvu kohta ametnik konkreetset arvu ei avaldanud.

USA usub ka, et Vene väed pole suutnud lahendada oma logistikaprobleeme ning see tähendab, et nad ei suuda ilmselt kuigi kiiresti oma Ida-Ukrainas paiknevaid jõude tugevdada.

USA kaitseametniku sõnul on Venemaa viinud alates 24. veebruarist Ukrainas läbi üle 1500 raketirünnaku.

Odessas on nädalavahetusel liikumiskeeld

Odessa oblasti võimud kehtestasid Odessa linnas nädalavahetuseks liikumiskeelu, kuna seal on oht Vene vägede raketirünnakuteks.

"Liikumiskeeld on Odessas ja Odessa oblastis alates 9. aprilli õhtul kella 21 kuni 11. aprilli hommikul kella kuueni," kirjutasid Odessa võimud sotsiaalmeedias.

Otsus langetati Kramatorski raudteejaama ründamise ning raketirünnaku ohu tõttu Odessale.

Allikas: Venemaa vahetas välja Ukraina invasiooni juhtiva kindrali

Lääne allika sõnul on Venemaa korraldanud ümber oma operatsioonide juhtimise Ukrainas. Uuel kindralil on tema sõnul suur kogemus Süüria lahingutegevuses.

Anonüümseks jäänud allikas ütles BBC-le, et Ukraina invasiooni juhib nüüd Venemaa lõuna sõjaväeringkonna juht Aleksandr Dvornikov.

"Sellel konkreetsel väejuhil on palju kogemusi Venemaa operatsioonides Süürias. Seega me eeldame, et üldine väejuhtimine ja kontroll paraneb," ütles allikas.

Ametniku sõnul on muudatuse eesmärk parandada erinevate üksuste koordineerimist, kuna varem organiseeriti ja juhiti Vene üksusi eraldi.

Venemaa pole 44 päeva jooksul suutnud oma sõjalisi eesmärke saavutada, suutmata vallutada suuremaid linnu nagu näiteks Kiievit. Nüüd on Venemaa suunanud oma suuremad jõupingutused Ida-Ukrainasse Donbassi.

Lääne ametniku sõnul on väiksem arv Ukraina üksusi suutnud Vene vägesid tagasi hoida, kuna nad on tegutsenud targemalt ja valmistanud üllatuse.

"Kui Venemaa ei suuda oma taktikat muuta, siis on väga keeruline näha, kuidas neil õnnestuvad isegi need piiratud eesmärgid, mille nad on endale seadnud," ütles allikas.

Ta lisas, et poliitilised nõudmised võivad olla sõjaliste prioriteetide ees ülimuslikud ning Vene väed püüavad liikuda edasi, et saavutada mingitki edu 9. maiks, mil Venemaa tähistab võitu teises maailmasõjas.

Linnapea: Makarivis on leitud 132 surnukeha

Kiievi oblastis Butša rajoonis asuvas Makarivi linnas on reede seisuga leitud kokku 132 tsiviilelaniku surnukehad, kelle Vene sõjaväelased on hukanud, teatas linnapea Vadõm Tokar.

Tema sõnul kaevati enamik surnukehadest välja massihaudadest, kuid mõni leiti ka tänavatelt.

Enne sõda oli Makarivi elanike arv umbes 15 000. Tokar ütles, et viimaste nädalate lahingute tõttu kukkus elanike arv koguni alla 1000. Ta lisas, et umbes 40 protsenti Makarivist on saanud kahjustada ning paljusid hooneid pole võimalik taastada.

"Okupeerijad hävitasid pea kogu infrastruktuuri, pommitasid kodusid ja kortermaju, hävitasid täielikult haiglad ja lasteaiad," ütles linnapea.

Butšas massihauast väljakaevatud surnukehad. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Rodrigo Abd

Reedel evakueeriti üle 6000 inimese

Ukraina asepeaministri Irõna Vereštšuki sõnul evakueeriti reedel humanitaarkoridoride kaudu 6665 inimest.

5158 inimest päästeti Mariupolist ja Berdjanskist.

⚡️Vereshchuk: 6,665 people evacuated through humanitarian corridors on April 8.



Ukrainian Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk said 5,158 people came from Mariupol and Berdiansk. Of those evacuated 1,614 were from Mariupol. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 8, 2022

Borodjanka elanik purustuste keskel. Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO/Ronaldo Schemidt

Kramatorski raudteejaama rünnakus sai surma vähemalt 50 inimest

Ukraina riikliku raudteefirma juhi sõnul tabasid reedel kaks Venemaa raketti Ida-Ukrainas asuvat raudteejaama. Kramatorski linna raudteejaama kasutati tsiviilisikute evakueerimiseks.

Kohalike võimude teatel sai raketirünnakus surma rohkem kui 50 inimest, nende seas vähemalt viis last. Vigastada sai 98 inimest, nende hulgas 16 last.

Donetski kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul kasutasid Vene väed rünnakus Totška-U ballistilist raketti.

Donetski kuberneri sõnul viibisid rünnaku ajal jaamas tuhanded tsiviilisikud. Kramatorski linnapea sõnul oli raudteejaamas umbes neli tuhat inimest. Suurem osa inimestest olid lapsed, naised ja vanurid.

Venemaa kaitseministeerium eitas jaama ründamist.

Zelenski: kõik Kramatorski rünnakus osalenud saavad karistada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et kõik Kramatorski raudteejaama rünnaku taga olevad inimesed võetakse vastutusele.

"See on Venemaa järjekordne sõjakuritegu, mille eest kõik sellega seotud inimesed võetakse vastutusele," ütles ta.

Zelenski lisas, et Venemaa riigi propaganda püüdis rünnakus süüdistada Ukraina relvajõude.