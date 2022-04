EKRE esimeheks valiti tagasi Martin Helme

Ainsana esimehe kohale kandideerinud Martin Helme sai kongressil hääletanud 444 delegaadilt 432 toetushäält.

Aseesimeesteks valiti Mart Helme 395, Jaak Madison 383 ja Henn Põlluaas 360 häälega.

Helme: 9. mail peaks keelama kõik venemeelsed rahvakogunemised

Helme ütles kongressil peetud kõnes, et valitsus peaks 9. mail ära keelama kõik venemeelsed rahvakogunemised.

Helme lausus, et kuigi Eestis on suur hulk lojaalseid mitte-eestlasi, on ka neid, kes toetavad Venemaa sissetungi Ukrainasse ning kasutavad sõda õigustavaid Georgi linte ja Z-tähti.

"Taoliste inimeste tegevusele ei ole õigustust, need inimesed ei pea saama elada edasi Eestis. Nad tuleb riigist välja saata. Eesti Vabariigi 104. sünnipäeval saabus viimaks hetk, kus kõik siinsed mitte-eestlased peavad valima, kas nad on Eesti poolel või mitte. Ja need, kes valivad vale poole, peavad mõistma, et neil siin tulevikku ei ole," rääkis Helme.

Helme kritiseeris valitsust sõja aja tegemiste pärast. Tema hinnangul näeb Reformierakond sõda võimalusena enda toetust kasvatada.

"Häda on selles, et Eestil ei ole täna valitsust, mis oleks võimeline või tahteline meid sisevaenlase eest kaitsma. Kaja Kallase jaoks ei ole Urkaina sõda mitte eksistentsiaalne kriis, kus tuleb palavikuliselt tegutseda oma rahva turvalisuse nimel, vaid võimalus oma mutta vajunud populaarsust upitada teiste riigijuhtidega ühispilte tehes. Reformierakonna jaoks on sõda suurepärane PR-sündmus, mille varjus ellu viia oma ammuseid unistusi odavtööjõust ja vihakõnest," kõneles Helme.

Helme kutsub valitsust üles 9. mail venemeelseid rahvakogunemisi keelama.

"Mul on valitsusele selge ja nõudlik sõnum: 9. mail keelake kõik Eesti-vastased, Ukraina-vastased, venemeelsed rahvakogunemised ära. Ei mingeid lilli mõrtsukatele! Vastasel korral kinnitate te ka sõjaolukorras seda, mida näitasite koroonakriisis: teie prioriteet ei ole mitte Eesti riigi julgeolek ja eesti rahva turvalisus, teie prioriteet on liberaalse totalitarismi kehtestamine," kõneles ta.

Helme: Eesti seisab silmitsi mitme kriisiga

Helme rääkis ka, et Eesti seisab silmitsi väga tõsiste kriisidega, mis paneb proovile nii EKRE kui ka kogu rahva.

"Meil on vaja toime tulla kolme suure raskusega. Esimene neist on elukalliduse tõus. Teine neist on sisemine ja väline rahu, Eesti inimeste turvalisus. Ja kolmas neist on immigratsioonikriis ning selle kriisi tõttu akuutselt ohtu sattunud rahvusriigi tugevdamine. Kõigele lisaks peame tagama, et lisaks sellele, et Eesti riik oleks vaba, on vabad selle riigi sees ka Eesti inimesed."

Helme ütles, et väga kiire inflatsiooni olukorras peab riik astuma jõulisi samme hinnatõusu maha surumiseks ning tarbimismaksude alandamine on selleks kõige tõhusam lahendus. EKRE hinnangul tuleks loobuda CO2 kauplemissüsteemist ja kehtestada elektrile reguleeritud hind, et kodumajapidamised ja tootmisettevõtted saaks energiat odavalt.

"Vaja on jõuliselt ja kompromissitult pressida kütusemüüjate kartelli, et nad ei võtaks kriisi varjus pööraseid kasumeid kütuselt. Kui muud moodi ei saa, siis kehtestada sõja ajal ka kütustele riiklik hinnapiir. Vaja on sundida Põhjamaade pankasid kohtlema Eesti kliente sama viisakalt, kui koheldakse oma kliente Rootsis või Taanis. Kohe on vaja muuta planeeringuseadust, et oma kodu ehitamine toimuks kiiresti ja odavalt. Samas peab riik toetama noortel peredel veerandi ulatuses kodulaenu kustutamist iga lapse sünniga, sest just nii saame me üle oma demograafilisest kriisist, tekitame uue põlvkonna omanikke ning võimaldame noortel saada oma kodu. Loomulikult peab riik tõstma pensioneid, sest tänaste hinnatõusude juures ei tule väga suur osa meie pensionäridest enam lihtsalt mitte kuidagi toime," loetles Helme.