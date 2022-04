Fotod: Ristil peeti kogukondlikku taluturgu

Risti loomemaja kõrval asuv plats oli laupäeval kohe peale turupäeva algust täitunud lettide ääres toimetavate müüjate ja ostjatega. Turupäev aitab kasvatada kogukonnatunnet ning toob elanikele koju kätte väiketootjad lähemalt ja kaugemalt.

"Eesmärk on anda inimestele värsket toodangut otse turu pealt ja toetada Eesti väikeettevõtjaid, sest paljud ei suuda ennast suurtesse kettidesse sisse süüa. Nad saavad tulla ja müüa siin meie turul seda kaupa," ütles üks Risti taluturu korraldajatest Elle Seil.

Turukülastajate seas on neid, kes on iga paari nädala tagant peetaval turul käinud selle algatamisest peale.

"Mulle väga meeldib. Ma olen peaaegu vist iga kord käinud siin, paar korda on vahele jäänud," ütles Kaie.

Läänemaal vaimulikuna töötav Kari oli aga Risti taluturul esimest korda.

"Ma tulin vaatama, kas ma saaksin siit mett. Seda saab kingituseks anda sünnipäevaks, ja siis leidsin endale ka magusat ja soolast," rääkis Kari.

Korraldajate sõnul on kohalike huvi taluturu vastu olnud suur.

"Tagasiside on positiivne ja tegelikult inimesed tahaksid, et see toimuks iga nädal, aga kuna meie teeme seda tööd vabatahtlikuna ja see on tegelikult väga suur töö, siis me lihtsalt ei jõuaks seda iga nädal korraldada," lausus Seil.

Risti taluturgu peetakse alates eelmise aasta juuli lõpust.