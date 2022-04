SKA teenindused on sõjapõgenike tõttu avatud ka nädalavahetusel

Neljal järgneval nädalal alates tänasest on suurenenud koormuse tõttu sotsiaalkindlustusameti (SKA) klienditeenindused Tallinnas, Tartus ja Pärnus avatud ka nädalavahetustel. Suur koormus on tingitud Ukraina sõjapõgenikest, kes on saanud ajutise kaitse ja lähevad nüüd riigipoolseid toetusi taotlema.

Hommikul oli SKA ühes teeninduses korraga lausa 60 inimest ja kohale pidi kutsuma lisatööjõudu.

Sotsiaalkindlustusameti kliendisuhete osakonna talituse juhataja Jaanika Petti sõnul on töökoormus võrreldes eelnevaga mitmekordne.

"Viimaste nädalatega umbes neli korda on suurenenud töökoormus. Täna (laupäeval – toim.) me oleme esimest korda avatud, et see oli täiesti üllatus, et üle saja inimese on läbi käinud," ütles Petti.

Suure koormuse on sotsiaalkindlustusameti kliendisuhete osakonna juhataja Liis Mesi sõnul põhjustanud peamiselt sõjapõgenike taotlused erinevate toetuste saamiseks.

"Praegu on 27 000 sõjapõgenikku Eestisse jäänud ja need on need, kes nüüd tulevad ja jõuavad sotsiaalkindlustusametisse, et sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavaid toetusi, hüvitisi ja teenuseid saada," ütles Mesi.

Ukrainast pärit nelja lapse ema Julia, kes tuli lastetoetust taotlema, oli teeninduse korraldusega rahul. "Sõbralikud olid, armastusväärsed. Kõik oli korras, suhtlesid vene keeles," ütles ta.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori kohusetäitja Jako Salla ütles, et amet värbab üle-eestiliselt lisatööjõudu. Töölisi on tema sõnul vaja nii pikemaks ajaks kui ka ajutistele kohtadele.

"Lisaks on meil värbamised käimas inimeste leidmiseks ajutise tööjõuna, kes aitavad majutusasutustesse Ukraina põgenikel leida majutuskohti, pakkuda neile muul viisil ka tuge ja infot," ütles Salla.

Mesi lausus, et kolme linna klienditeenindused jäävad avatuks neljal järgneval nädalavahetusel ning suurematesse sõjapõgenike majutuskohtadesse minnakse ka ise kohapeale.