Britid annavad Ukrainale üle saja soomusmasina ja laevatõrjesüsteemid

Laupäeval Kiievit külastanud Johnson ütles, et Suurbritannia annab Ukrainale 120 soomusmasinat ja uued laevatõrjeraketisüsteemid.

See on lisaks 100 miljoni naela väärtuses sõjatehnikale, mille Ukrainale andmisest teatas Suurbritannia reedel, vahendas Reuters.

Suurbritannia tagab lisaks 500 miljoni USA dollari suuruse maailmapanga laenu Ukrainale ning muudab lihtsamaks kaupade liikumist Ukraina ja Suurbritannia vahel.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia's barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3