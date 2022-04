Ka pühapäeval sajab lörtsi ja vihma

Ööl vastu pühapäeva on üksikuid sadusid ja seda nii lume kui lörtsina, päeval aga lisandub pilvi ja mitmel pool sajab lörtsi ja vihma.

Ööl vastu pühapäeva on muutliku pilvisusega ilm ja hooti sajab lund, lörtsi ning vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Hommikul on pilves selgimistega ilm. Kohati on lume- ja lörtsihooge. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1, saartel ja läänerannikul kuni +3 kraadi

Päeval on muutliku pilvisusega ilm ning hooti sajab lörtsi ja vihma, kuid õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt leebe edelatuul 5 kuni 11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 8 kraadi.

Saabuval nädalal on mitu päeva võrdlemisi selge taevas ja suuremat sorti sadu jõuab meieni neljapäeval. Üldiselt on öösel miinuskraade, aga päeval tõusevad keskmised üheksa kraadi lähistele.