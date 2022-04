Vene vägede taganemisel paljastuvad nende kuriteod

Vene vägede lahkumine Ukraina põhjaosast on esile toonud selle, kuidas nad on rünnanud tsiviilisikuid, teatas Briti kaitseministeerium ööl vastu pühapäeva avaldatud ülevaates.

Oluline 10. aprillil kell 9.10:

- Vene üksuste lahkumisega paljastuvad nende rünnakud tsiviilisikutele, teatas Briti kaitseministeerium;

- Venemaa jätkab täiemahulist relvastatud agressiooni ning üritab läbi murda Ukraina üksuste kaitsest Izjumi linna piirkonnas ja saada täielik kontroll Mariupoli linna üle, ütles Ukraina vägede peastaap oma hommikuses ülevaates. Okupatsiooniväed on toonud vallutatud aladele haiglaid ja remonditöökodasid;

- NATO peasekretär Jens Stoltenberg tõrjus nende riikide muret, kes kardavad Ukrainale saata ründerelvi. Igasugune Ukrainale antud relvastus teenib Ukraina kaitsmise eesmärki, rõhutas Stoltenberg;

- Ülemaailmse toetuskampaaniaga on Ukraina sõjapõgenike toetuseks kogutud üle 10 miljardi euro, teatas Euroopa Komisjon laupäeva õhtul;

- Ühendkuningriigi tegutsemine Venemaale sanktsioonide kehtestamisel ja Ukraina abistamisel on teistele riikidele eeskujuks, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski laupäeval pärast kohtumist Kiievit külastanud Briti peaministri Boris Johnsoniga;

- Itaalia endine peaminister ja oma võimu ajal Vene presidendi Vladimir Putiniga sõbrustanud Silvio Berlusconi ütles, et ta on Putini käitumise pärast kurb ja sügavalt pettunud.

Vene relvajõudude lahkumise järel on vabastatud piirkondadest avastatud massihaudu ning üles seatud lõhkekehasid ja miine, millega soovitakse takistada Ukraina üksuste edasiliikumist.

Samuti on Vene väed tulistanud sihilikult tsiviilinfrastruktuuri, millega seatakse ohtu rahulike elanike elud. Ühe taolise näitena tõi Briti kaitseministeerium välja Luhanski oblastis lämmastikhappe mahutite tulistamise. Lisaks on Vene üksused kasutanud pantvangistatud ukrainlasi inimkilpidena, lisas Briti kaitseministeerium.

Stoltenberg: igasugune Ukrainale antud relvastus on kaitseotstarbeline

NATO peasekretär Jens Stoltenberg tõrjus nende riikide muret, kes kardavad Ukrainale saata ründerelvi, viidates, et see võib vallandada Venemaa kättemaksu kuna justkui toetakse Venemaa ründamist.

"Ukraina kaitseb ennast sissetungi eest. Seega kõik, mis Ukraina teeb, teeb ta enda kaitsmiseks," rääkis Stoltenberg usutluses Briti väljaandele The Telegraph.

"Nad kaitsevad oma riiki ja oma rahvast erinevate relvadega – vanade nõukogudeaegsete relvadega, Ühendkuningriigi antud moodsate relvadega, aga samuti kergemate ja raskemate relvasüsteemidega, mida [NATO] liitlased neile annavad. Seega kõik, mis Ukraina teeb erinevate relvadega on kaitsetegevus, see on enda kaitsmine julmuste eest, sissetungi vastu, brutaalse sõjajõu vastu, mis on tunginud nende maale," rääkis Stoltenberg.

Ta kutsus alliansi liikmesriike saatma Ukrainale veelgi rohkem relvastust, et see suudaks Venemaa agressiooni tagasi lüüa.

Ukraina: Venemaa toob kohale haiglaid ja remonditöökodasid

Venemaa jätkab täiemahulist relvastatud agressiooni ning üritab läbi murda Ukraina üksuste kaitsest Izjumi linna piirkonnas ja saada täielik kontroll Mariupoli linna üle, ütles Ukraina vägede peastaap oma hommikuses ülevaates. Okupatsiooniväed on toonud kohale haiglaid ja remonditöökodasid, lisas staap.

Slobožanski suunas jätkavad Vene üksused Harkivi osaliselt blokeerimist, tulistades linna reaktiivmürskudega ning suurtükkidest ja miinipildujatest. Okupandid viivad lisaüksusi Izjumi juurde, et tugevdada oma survet selles suunas.

Donetski ja Tauria ringkondadi tulistavad Vene väed peamiselt suurtükkidest ja miinipildujatest. Samuti jätkavad Vene väed rünnakuid Mariupolile, korraldavad õhurünnakuid, püüdes vallutada linna keskosa.

Samuti püüavad Vene väed parandada oma taktikalist positsiooni Mõkolajivi suunal.

Ukraina peastaap märgib, et personali ja varustuse suurte kadude tõttu on Vene väed paigutanud Harkivi, Zaporižžja ja Hersoni oblastite territooriumile sõjaväehaiglaid ja sõjatehnika remondikeskusi.

Ajal, kui Vene relvajõududes kasvab haavatute arv, napib nende haiglates kvalifitseeritud meditsiinitöötajaid. Lisaks on vaenlasel probleeme ravimivarudega, mille täiendamine on peaaegu võimatu.

Samuti on vaenlase varustuse taastamise remondikeskuste personal sunnitud suure koormuse ja varuosade nappuse tõttu ööpäevaringselt töötama. Ukraina luure on märganud Vene sõjatehnika ja raudteede remondimeeskondade saabumist Jaroslavli oblasti territooriumilt Ukrainasse Harkivi oblastisse.

Zaporižžžja oblasti Melitopoli rajooni asulates jätkavad Vene üksused tsiviilisikute kodude läbiotsimist. Nad kontrollivad dokumente, uurivad autode olemasolu ja toiduvarude kohta. Vene sõjaväelased kuulavad ukrainlasi üle, küsivad nende lähisugulaste töökohtade kohta ja nõuavad teavet politseinike ja sõjaväelaste kohta.

Nova Kahhovka linnas kasutavad okupandid kohalikke trükikodasid, et valmistada kampaaniamaterjale niinimetatud Hersoni rahvavabariigi loomise referendumiks.

Luhanski oblastis intensiivistavad Vene okupatsioonivõimud katseid elanikkonna sunniviisiliseks deporteerimiseks okupeeritud aladelt.

Donetski ja Luhanski oblastite territooriumil tõrjusid Ukraina sõdurid kaheksa vaenlase rünnakut, hävitasid neli tanki, kaheksa soomukit ja seitse muud vaenlase sõidukit. Lisaks tabati 13 Vene õhusihtmärki: kolm lennukit, üks helikopter, viis drooni ja neli tiibraketti.

Ukraina toetuskampaaniaga kogunes 10 miljardit eurot

Ülemaailmse toetuskampaaniaga on Ukraina sõjapõgenike toetuseks kogutud üle 10 miljardi euro, teatas Euroopa Komisjon laupäeva õhtul.

26. märtsil alanud korjandusse panustas Euroopa Komisjon ühe miljardi ning Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) ühe miljardi euro mahus laenuga.

Komisjoni ja Kanada valitsuse käivitatud kampaania kulmineerub selle nädalavahetusega.

Zelenski: Ühendkuningriik on teistele eeskujuks

Ühendkuningriigi tegutsemine Venemaale sanktsioonide kehtestamisel ja Ukraina abistamisel on teistele riikidele eeskujuks, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski laupäeval pärast kohtumist Kiievit külastanud Briti peaministri Boris Johnsoniga.

"Me peame Venemaad veelgi rohkem survestama – seda Ukraina inimeste ja kaitsejõudude tõhusa abistmise kaudu ning sanktsioonide kehtestamisega," rääkis Zelenski. "Me näeme Londonil siin võtmerolli," lisas ta.

Ukraina liider kutsus kehtestama Vene energiaekspordile täiemahulist embargot ning suurendama Ukraina varustamist relvadega.

Berlusconi on Putinis pettunud

Itaalia endine peaminister ja oma võimu ajal Vene presidendi Vladimir Putiniga sõbrustanud Silvio Berlusconi ütles, et ta on Putini käitumise pärast kurb ja sügavalt pettunud.

"Ma tean teda juba rohkem kui 20 aastat ning ta tundus alati olevat demokraat ja rahu inimene," ütles 85-aastane Itaalia ekspeaminister oma partei kongressil Roomas.

Ajavahemikul 1994-2011 kolmel korral Itaalia valitsust juhtinud Berlusconi oli varem hoidunud Putinit avalikult kritiseerimast. Kui miljardärist poliitik juhtis veel Itaalia valitsust, kutsus ta Putinit Sardiiniasse oma villasse puhkust veetma.

"Olles silmitsi tsiviilelanike massilise tapmisega Butšas ja teistes kohtades, tõeliste sõjakuritegudega, ei saa Venemaa vastutusest eemale hiilida," ütles Berlusconi.