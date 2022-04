India politsei otsib sillavargaid

Amiyawari külla saabunud kurjategijad esitlesid end niisutusvaldkonna põllumajandusametnikena, tükeldasid gaasilõikuriga mahajäetud silla, tõstsid tükid kraanaga autole ja viisid minema.

Metalli utiili müümine on Indias tulus äri ning teated metallivargustest riigi kasutuses olevatelt objektidelt on sagedased.

Amiyawari külaelanikud rääkisid politseinikele, et arvasid, et valitsusametnikud on otsustanud 30 aastat tagasi üle niisutuskanali ehitatud silla, mida enam ei kasutatud, lahti võtta. Elanikud olid varem ka valitsusele ise sellekohase palve esitanud.

"Inimesed tulid kohale suurte masinatega – gaasilõikurid, autod – töötasid kaks päeva, et sild lahti võtta," rääkis üks külaelanik. Kui külarahvas küsis neilt dokumente, olevat sillavargad öelnud, et töötavad niisutussüsteemide ametis.