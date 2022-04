Zelenski: Venemaa jahib tervet Euroopat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus oma igal hilisõhtul rahvale tehtud pöördumises maailma üles kehtestama Venemaale täielik naftaembargo, et lämmatada üks tema peamistest tuluallikatest rõhutades, et Ukrainal pole aega oodata. Zelenski märkis, et Venemaa jahib tervet Euroopat.