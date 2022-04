Sotsiaaldemokraadid valisid erakonna volikogu esimeheks Ivari Padari

"Tänases volikogus võetigi vastu tegutsemisstrateegia kuni riigikogu valimisteni ja selle pealt hakkame minema ja nii ongi elu," ütles Padar.

"Ja selle nimel, et head tulemust teha, tuleb palju tööd teha," sõnas Padar.

Volikogu võttis vastu ka poliitilise avalduse, kus tuuakse tõsise murekohana esile elamispindade vähesuse ja kõrged üürihinnad. Juba enne Ukraina põgenike tulekut oli Eesti üürihindade kasv Euroopa kõrgeim. Ukrainlaste majutamise püüdega mured süvenevad.

"Meil maapiirkondades oli vähe elamiskohti, kuhu inimesed minna saavad. Ja täna, kui me ukrainlasi proovime majutada, tähendab see uut survet üürihindadele. See tähendab, et tööjõud mööda Eestit ei saa liikuda. Siin on lahendus, et valitsus peab sekkuma, me peame ehitama juurde kortereid või vastu võtma meetmeid, mis kaitseksid Eesti inimest ja võimaldaksid talle selle kättesaadava kodu," ütles Läänemets.