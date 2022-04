Prantsusmaa valimiste esimeses voorus ilmselt president veel ei selgu

Le Peni toetuse kasvu taga on tema lubadused võidelda elukalliduse kasvuga ning paremäärmusliku rivaali Eric Zemmouri toetuse suur langus.

Veel nädalapäevad tagasi näitasid arvamusküsitlused, et tagasivalimisele lootvat Macroni ootab kerge võit. Viimased küsitlused näitavad aga, et Macron saab pühapäeval küll enim hääli, kuid läheb Le Peniga 24. aprillil veel teise vooru.

"Ma arvan, et tulemused üllatavad meid. Nägime, et Macron juhtis viimase kahe nädala arvamusküsitlusi, kuid teised kandidaadid on võidujooksus rohkem kaasa löönud. Seega usun, et muutus tuleb. Ootan põnevusega, kas selle muudatuse teeb Macron või mõni muu kandidaat," ütles valija Laurent Widloecher.