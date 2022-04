Prantsusmaa valimisaktiivsus on eelmistest valimistest madalam

Pariisis on pühapäeval otsekui presidendi valimiste päevaks tellitud ilm. Päike sirab taevas ja kohvikud on seda nautivatest inimestest pungil täis. Sellest hoolimata oli keskpäevaks valimas käinud 25,5 protsenti valijatest, mida on kolm protsenti vähem kui eelmisel korral samal ajal.

See võiks murelikuks teha president Emmanuel Macroni, kelle valijate seas on olnud märgata vähest entusiasmi. Samas on see märksa kõrgem valimisprotsent kui 2002. aastal, mil selleks hetkeks oli valimas käinud 21,4 protsenti valijatest.

ERR käis valimisi jälgimas Pariisi üheksanda linnaosa valitsuses, kus asub kolm valimisjaoskonda. Rahvusringhäälinguga rääkinud inimeste jaoks olid olulised erinevad teemad. Näiteks juba pensionil Anais jaoks on kõige tähtsam Euroopas rahu taastamine.

"Ma hääletasin Emmanuel Macroni poolt, sest ta on tõestanud, et suudab Prantsusmaad juhtida ja ma arvan, et kõigi kandidaatide seast on ta kõige paremini võimeline juhtima kriise, millest me praegu läbi tuleme. Täpsemalt koroonaviirusest, sõjast Ukrainas ja teistest kriisidest, mis Ukraina sõja tekitatud majanduslike probleemide tagajärjel tulevad," sõnas Anais.

Sarnaste muredega läks oma häält andma ka Chris, kes nägi olukorrale lahendust otsimas siiski teist kandidaati.

"Hääletasin Valerie Pecresse'i poolt. Ta esindab vabariikliku parteid, mis on väga vana erakond Prantsusmaal. Neil olid väga tõsiselt võetavad eelvalimised, ta sai valijate toetuse ning ma usun, et ta teeb head tööd kui valituks osutub. Tal kindlasti on minu toetus," ütles Chris

Kuid olid ka neid, kes tegid maailmavaatelise valiku, kuid ei usu, et nende kandidaat teise vooru pääseks. Näiteks Guillaume, kes hääletas roheliste kandidaadi Yannick Jadot poolt, sest tema jaoks on oluline keskkond. Arvestades, et Jadot ilmselt teise vooru ei pääse, on Guillaume ka oma edasise taktika välja mõelnud.

"Ma ei kavatse minna valima äärmuslike kandidaatide vastu. Usun, et jätan sedeli tühjaks. Tulen valima, sest see on minu õigus, aga jätan vist sedeli tühjaks," sõnas Guillaume.

Mikrofoni ette sattus ka 19-aastane Solal, kes käis esimest korda valimas. Tema sõnul on see eriline, sest nii saab ta osa võtta ajaloo tegemisest. Enda eelistatud kandidaati ta ei avaldanud, kuid ütles, millised oli kõige olulisemad teemad.

"Esimesena see, et mida tehakse tudengite heaks. Ja teiseks, mida muudetakse Prantsusmaa majanduses," ütles Solal.

Esimesed lävepakuküsitluste tulemused avaldatakse pühapäeval Eesti aja järgi kella üheksa paiku. Arvamusküsitlustes on favoriitideks Emmanuel Macron ja Marine Le Pen.