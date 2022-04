Esmaspäeval on oodata sajuhooge ja soojemat ilma

Uus nädal algab kevadiselt, esmaspäeval on oodata sajuhooge ja veidi soojemat õhku.

Tihedast sajust ümbritsetud pilvevöönd kulges pühapäeval Balkanilt kirde-põhja suunas Venemaale. Valdavalt sadas vihma, mägedes ja kaugel põhjas ka lund-lörtsi. Eesti jäime Botnia lahe ääres pöörleva madalrõhkkonna lõunaserva, mida mööda liikus üle mandri Eesti hoogsajupilvi. Kuigi sajuhood on praegu osaliselt veel talvised, on protsessid suvised ning Eesti lõunapiiril paukus pärastlõunal äike.

Esmaspäeval koondub Eesti ilma kujundava madalrõhkkonna kese Botnia lahelt Skandinaavia ja Soome põhjaalade kohale. Selle kauges servas öösel sajuvõimalus väheneb ja pilvekiht hõreneb. Päeval areneb eelkõige mandril taas hoogsajupilvi.

Edela- ja läänetuul on mõõdukas ning kannab Eesti kohale veidi soojema õhu. Termomeetrinäidud tõusevad mitmel pool 10 kraadi ümbrusesse. Teisipäeval tugevneb Läänemere ääres kuivem kõrgrõhuala.

Ööl vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati vähest lörtsi ja vihma. Puhub edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 2 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on Ida-Eestis pilvi vähe, Lääne-Eestis rohkem, kuid sadu pole. Puhub valdavalt edelatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 3 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool mandril enamasti hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 7 kuni 11, rannikul kohati 5 kraadi.

Teisipäeva ja kolmapäeva ööd on üsna selged ja miinuskraadidega, rannikualadel on uduvõimalus. Teisipäeva pärastlõunal võib üksikutes kohtades areneda hoovihmapilvi, kolmapäeva õhtul on saartele oodata sadu. Õhutemperatuur tõuseb päevasel ajal 10 kraadi ümbrusesse. Neljapäev ja reede tulevad juba sajusemad, tuulisemad ja jahedamad.