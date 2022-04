Ukraina ja Venemaa valmistuvad suurteks lahinguteks

Oluline 11. aprillil kell 12.24:

- Maailmapanga hinnangul langeb Ukraina majandus tänavu 45 protsenti, Vene-Ukraina sõja mõju Ida-Euroopale ja Kesk-Aasiale on suurem koroonapandeemia mõjust, ennustab Maailmapank;

- Praegu Ukraina pinnal toimuvate veriste sündmuste eest vastutab kogu maailm, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski USA telekanalile CBS. Zelenski oli ka nördinud NATO ja USA soovimatuse üle sulgeda Ukraina õhuruum;

- Ukraina relvajõudude kindralstaap hoiatab, et Vene väed võivad Transnistrias korraldada aktsioone, milles üritatakse Ukraina süüdi lavastada;

- Austria liidukantsler Karl Nehammer kohtub esmaspäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga. Tegu on esimese lääne riigijuhiga, kes pärast sõja algust režiimijuhiga kohtub;

- Kiievi juurest ära toodud Vene sõduritele on pakutud eripreemiat mitmesuguste ülesannete täitmise eest, et nad nõustuksid uuesti sõtta minema, teatab USA uurimisasutus Institute for the Study of War (ISW).

Alanud nädal on Ukraina jaoks otsustavaim sõja algusest peale, hoiatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma kaasmaalasi.

Presidendi sõnul on Ida-Ukrainasse koondatud sellised Vene sõjajõud, millest piisab väga suurte sõjaliste operatsioonide tegemiseks.

Telepöördumises ütles Zelenski ka, et Venemaa üritab kõrvale hoida sõjakuritegude ülestunnistamisest.

Zelenski kutsus lääneriike, eriti Saksamaad andma Ukrainale rohkem sõjalist abi. President väljendas ka muret, et saadav abi ei pruugi Ida-Ukraina sõjakoldesse õigeks ajaks kohale jõuda.

Venemaa ründab transpordi infrastruktuuri

Venemaa jätkab tõenäoliselt rünnakuid transpordi infrastruktuuri vastu, "et häirida kaupade tarnimist sõjategevuse piirkondadesse", teatas Ukraina relvajõudude kindralstaap oma viimases operatiivraportis.

Samuti öeldakse, et on võimalik, et Vene väed teevad Moldovas Transnistria piirkonnas "provokatiivseid aktsioone, et lavastada Ukrainat süüdi agressioonis naaberriigi vastu".

Mariupolis jätkasid Vene väed rünnakuid edelas asuvale sadamale ja idas Azovstali terasetehasele, kus Ukraina kaitsjad on väidetavalt jäetud isoleerituks pärast seda, kui Vene väed lõikasid ümberpiiratud linna pooleks.

Venemaa väidab, et tulistas Izjumis alla kaks Ukraina lennukit

Venemaa sõjavägi tulistas Izjumi linna lähedal alla kaks Ukraina lennukit, teatas esmaspäeval Venemaa kaitseministeerium.

Moskva väidab samuti, et Dnipro linna lähedal hävitati Ukrainale antud õhutõrjesüsteem S-300, vahendas The Guardian. Venemaa uudisteagentuuri Interfax teatel hukkus rünnaku tõttu ka 25 Ukraina sõdurit.

Ukraina ekspert: Harkivit ootab ees raske kuu

Ukraina suuruselt teises linnas Harkivis elava julgeolekuanalüütiku Maria Adejeva sõnul tuleb Harkivi elanike jaoks raske kuu. Adejeva sõnul suurendab Venemaa linna pommitamist.

"Nad kasutavad uut tüüpi pomme. Need on pommid, mis heidetakse langevarjuga alla südaöösel. Seetõttu pole kuulda pommi langemise heli, see on eriti ohtlik," ütles Adejeva.

Adejeva sõnul pole Venemaa armeel piisavalt sõdureid, seetõttu ta kahtleb, kas Moskva üritab linna ka vallutada, vahendas BBC.

"Kuid isegi kui nad ei proovi linna vallutada, siis nad jätkavad linna pommitamist. Nad ründavad tahtlikult tsiviilisikuid," ütles Adejeva.

Maailmapank ennustab Ukrainale 45-protsendist majanduslangust

Maailmapanga hinnangul toovad languse kaasa sõja tõttu suletud tehased, samuti hävitatud tehased, muud tootmisüksused ja taristu. Suur osa Ukraina töövõimelistest elanikest on kas riigist põgenenud või sõdimas.

Maailmapanga hinnangul põhjustab sõda ka suuri probleeme Ida-Euroopale, mille majandusele on sõja mõju hoopis suurem koroonapandeemia kõigist mõjudest.

Sanktsioonidega pitsitatav Venemaa majandus peaks Maailmapanga ennustuse kohaselt tänavu kukkuma 11 protsenti.

Purustatud elumaja Harkivis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SERGEY BOBOK

Zelenski: Maailm vastutab Ukraina sündmuste eest

Vastutus Ukrainas praegu toimuva eest lasub kogu maailmal, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski USA telekanali CBS saates "60 minutit".

Zelenski tuletas intervjuus meelde Teise maailmasõja sündmusi. "Kas sõja eest vastutavad ka need riigid, kes sõjas ei osalenud?" küsis Zelenski ja vastas oma küsimusele jaatavalt.

Zelenski sõnul lubasid need riigid Natsi-Saksamaa vägedel läbi Euroopa marssida ja on seega vastutavad genotsiidi eest.

President väljendas ka pettumust, et USA ja NATO ei soostu sulgema Ukraina õhuruumi.

Presidendi sõnul saab ta aru, et lääs kardab uut maailmasõda ning see hirm on mõistetav. Sellest hoolimata peaks iga lääne riigipea ja tipp-poliitik Zelenski sõnul endalt peegli ees pidevalt küsima, mida ta saab sõja lõpetamiseks teha või tegemata jätta.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 19 500

- tankid 725

- jalaväe lahingumasinad 1923

- lennukid 154

- kopterid 137

- õhutõrjesüsteemid 55

- kütuseveokid 76

- laevad / paadid 7

- eritehnika 25

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Austria liidukantsler kohtub Moskvas Putiniga

Nädalavahetusel Kiievis viibinud ja seal Ukraina presidendiga kohtunud Austria liidukantsler Karl Nehammer sõitis edasi Moskvasse, kus kohtub esmaspäeval režiimi juhi Vladimir Putiniga. Ta on esimene lääne riigijuht, kes pärast Vene-Ukraina sõja algust Putiniga näost näkku kokku saab.

Nehammeri sõnul taotleb ta kohtumisega dialoogi elavdamist Lääne ja Venemaa vahel.

Austria liidukantsler Karl Nehammer Butšas Autor/allikas: SCANPIX/EPA

Vene sõdurite lubatakse sõdimise eest eripreemiat, kinnitab USA uurimisasutus

Kiievi alt ära toodud Vene sõduritele on lubatud suuri preemiaid sularahas, et nad nõustuksid uuesti võitlusse minema, teatab USA uurimisasutus Institute for the Study of War (ISW).

Uurimisasutuse andmed põhinevad Vabadusraadios avaldatud dokumentidel, mis on lekkinud Venemaa kaitseministeeriumist ja kannavad 2. aprilli kuupäeva. Dokumentide põhjal pakutakse sõduritele helikopteri hävitamise eest 200 000 rubla (2280 eurot). Soomuki purustamine toob kaasa 50 000-rublase (570- eurose) preemia.

Varem on ISW teatanud, et Kiievi all sõdinud Vene sõdurid keelduvad massiliselt uutesse lahingutesse minemast.