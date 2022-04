ERR Pariisis: teises voorus otsustab, kes suudab oma valijaid mobiliseerida

"Kindlasti oli esimese vooru valimistulemus hea Emmanuel Macroni jaoks, sest viimastel nädalatel näis tema toetus langevat. Võitjaks võib pidada ka Marine Le Peni, kelle teise vooru pääs oli ennustatav, aga kui vaadata viimaste tundide häälte lugemist, oli tema edu kolmandale kohale jäänud Jean-Luc Melenchoni ees napp," rääkis Värk esmaspäeva hommikul "Terevisioonis".

Ta selgitas, et Le Pen loobus neil valimistel oma tavapärasest immigratsioonivastasusest ja üritas olla kogu Prantsusmaa president. "Immigratsiooniteemad on ta programmis endiselt sees, aga ta pani kampaanias rõhu mujale," sõnas Värk.

Macron seevastu üritas välja tuua küsimusi, mis on Le Peni nõrgad kohad: immigratsioonitemaatika ja Venemaa-sõbralikkus.

Prantsuse presidendivalimiste esimeses voorus oli 12 kandidaati, kes pidasid vaid ühe debati. Värk ütles, et nüüd tuleb kahe kandidaadi vahel otsene debatt ja sellest oodatakse palju.

"Juba esimeses voorus nägime, et päris lõpus võib tulla suuri muutusi," sõnas ta.

Kui viis aastat tagasi valimistel oli Venemaa temaatika väga tähtis ja eeskätt selles kontekstis, et Le Peni erakond oli saanud laenu Vene pangalt, siis vähemalt valimiste esimeses voorus Le Peniga seoses Venemaast väga palju ei räägitud.

"Pigem kerkis Venemaa teema hoopis Zemmouriga (said 7,02 protsenti toetust), sest ta on olnud väga Venemaa sõbralik. Sama heideti ette ka Melenchonile. See on andnud Le Penile omakorda hea võimaluse paista mõistlikuna Venemaa küsimuses."

Mis saab valimiste teises voorus, sõltub kindlasti ka sellest, kuidas hääletavad nende poliitikute toetajad, kes teise vooru ei pääsenud.

"Le Penile napilt alla jäänud Melenchon on öelnud, et ta ei kutsu küll Macroni poolt hääletama, aga et inimesed ei tohiks anda oma häält Le Penile. Ainsana on Zemmour väljendanud toetust Le Penile, teised on kutsunud hääletama Macroni poolt."

Kuidas võiksid hääletada Melenchoni toetajad, selle kohta prognoosivad avaliku arvamuse uuringud, et 33 protsenti võiks minna Macroni taha ja 22 protsenti Le Peni taha. Ülejäänud jätaks üldse hääletamata. Ehk teise vooru võtmeküsimus on, kes suudab oma toetajaid rohkem mobiliseerida."

Värk lisas, et Macroni esimese vooru prognoositust parem tulemus võib talle ka teises voorus kätte maksta, sest toetajatel võib tekkida tunne, et mehe võit on kindel ja nad ei tule valimispäeval välja.

Valimisaktiivsus Prantsusmaa presidendivalimiste esimeses voorus oli madalam kui viie aasta eest ja Värk prognoosis, et teises voorus läheb samamoodi. Selle põhjuseks tõi ta inimeste väsimuse, mida on põhjustanud pikalt kestnud koroonaviirus ja üldine pettumus poliitikutes.

Prantsusmaa presidendivalimiste teine voor toimub 24. aprillil.