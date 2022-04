Nafta hind langes alla 100 dollari barrelist

Hiinas suurlinn Shanghai on jätkuvalt koroonapiirangute tõttu täielikult suletud. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind jätkab langemist ja vajus esmaspäeva lõunal alla 100 dollari piiri.

Nafta hind on maailmaturul volatiilne. Eelmisel nädalal langes Brenti hind 1,5 protsenti. Investorid jälgivad arenguid Hiinas. 26 miljoni elanikuga Shanghai suurlinn on koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangute tõttu täielikult suletud. Brenti hind on nüüd 98,19 dollarit barreli kohta.

USA paiskab turule kuni 180 miljonit naftabarrelit järgmise kuue kuu jooksul. Tegu on suurima reservide vabakslaskmisega pärast 1974. aastat.

OPEC+ riigid siiski ei plaani praegu tootmist järsult suurendada. Eelmise aasta alguses sõlmisid OPEC+ riigid lepingu, mille kohaselt suurendavad OPEC+ riigid alates augustist naftatootmist 400 000 barreli võrra päevas iga kuu alates augustist.

Investorid kardavad Venemaa naftaekspordi katkemist. Venemaa nafta- ja gaasikondensaadi toodang langes eelmisel nädalal 10,52 miljoni barrelini päevas. Märtsis oli see toodang keskmiselt 11,01 miljonit barrelit päevas.