Kell 14.05 "Välistund": Ukraina rahva toimetulek sõjas

Venemaa sõjamonstrumi tekitatud kahjud Ukrainale on üüratud: massimõrvad, maatasa pommitatud linnad ja külad, miljonid sõjapõgenikud. Kuidas Ukraina ühiskonnana on suutnud seda kõike taluda ja üle elada, uurib tänane Vikerraadio "Välistund", mille külalised on selle teemaga otsesemalt või kaudsemalt kokku puutunud.