Pakistani parlament valis uue peaministri

Shebhaz on 70-aastane, ta on kolmekordse peaministri Nawaz Sharifi noorem vend. Analüütikute sõnul on Shebhazil soojad suhted ka Pakistani sõjaväega. Sõjavägi kontrollib riigis välis- ja kaitsepoliitikat.

Enne hääletust teatasid paljud Khani toetajad, et lahkuvad protestiks parlamendist. "Me astume kõik tagasi," ütles endine välisminister ja Khani partei asejuht Shah Mahmood Qureshi.

Pakistanis pole ükski peaminister suutnud võimule jääda terveks valimistsükliks ning ligi pool riigi eksisteerimise ajast on seda valitsenud sõjaväelased.

Khani tõus valitsusjuhiks sai alguse 2018. aastal, kui teda toetas sõjavägi, kuid nüüdseks on ta väidetavalt armee toetuse kaotanud. Khani toetajad väidavad, et tema võimult eemaldamisega oli seotud Washington.