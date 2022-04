Teisipäev tuleb enamasti päikeseline ja soe

Teisipäeval on oodata enamasti päikeselist ilma, temperatuur tõuseb 10 kraadi ligidale.

Teisipäeval eemaldub Eestis sajuhooge põhjustanud madalrõhkkond kaugele põhja ning selle mõju nõrgeneb. Läänemere ääres areneb kõrgrõhuala ning selle hari laieneb üle Eesti. Öösel ja hommikul on suurema tõenäosusega rannikualadel udu, kuid päeval saab kevadine päike võimsa ülekaalu. Mõnel pool areneb ka rünkpilvi, kuid olulist sadu neist ei tule.

Öö vastu teisipäeva on Eestis selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Kohati tekib udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Külma on -1 kuni -5, kohati kuni -7 kraadi, rannikul on õhutemperatuur mõnel pool veidi plussis.

Hommik on sajuta, peamiselt rannikualadel on udu. Puhub lääne- ja loodetuul 1-6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni 3 kraadini.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 12, rannikul kohati 5 kraadi.

Kolmapäev on õhtuni sajuta, öö miinuskraadidega, päev toob sooja 10 kraadi ümber. Neljapäev tuleb sajune, sajab vihma, öösel sekka ka lörtsi. Õhk soojeneb öö jooksul ja püsib soe ka päeval. Reedel leiab meid külm õhk taas üles ning vihm asendub järk-järgult lörtsiga, laupäeval juba lumega. Kõledust lisab tugev tuul