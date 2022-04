Putini sõnul on läbirääkimised ummikus, lubas sõda jätkata

Venemaa president Vladimir Putin ütles teisipäeval, et rahuläbirääkimised on ummikus ja lubas sõjategevust Ukrainas jätkata. Kiievi teatel jätkavad Venemaa väed Ukraina linnade pommitamist.

Oluline 12. aprillil kell 19.39:

- Briti ja USA valitsuse esindajad teatasid, et uurivad kuuldusi, nagu oleks Vene üksused kasutanud Mariupoli kaitsjate alistamiseks keemiarelva;

- Venemaa saavutab kindlasti oma eesmärgid Ukraina sõjas, ütles Vene president Vladimir Putin teisipäeval ja nimetas eesmärke üllasteks;

- Venemaal levivad kuuldused, et president Vladimir Putini endine nõunik ja üks Vene ekspansiooni ideolooge Vladislav Surkov on vahistatud;

- Briti kaitseministeeriumi teisipäeval avaldatud lühihinnangu kohaselt on Venemaa suuremat pealetungi Ukraina idaosas oodata kahe kuni kolme nädala jooksul, kuna Venemaa praegu alles koondab sinna oma vägesid;

- Ukraina relvajõudude juhataja Valeti Salužnõi kinnitas esmaspäeval, et Vene vägede poolt ümber piiratud Mariupoli kaitsmine jätkub. Avaldus oli vastuseks samal päeval levitatud väidetele, et linna kaitsjatel on laskemoon otsa lõppemas ning lähiajal on oodata nende alistumist;

- Mariupoli linnapea teatel on nädalaid Vene vägede piiramisrõngas linnas sõja algusest alates hukkunud üle 10 000 elaniku;

- Ukraina kaitseväe teatel on teisipäevaks sõja algusest saadik hukkunud 19 600 Vene sõjaväelast;

- Ukraina peaprokurör teatas esmaspäeval, et tema büroo uurib 5800 võimalikku sõjakuritegude juhtumit, mille Vene väed on toime pannud ning teateid uutest kuritegudest lisandub iga päevaga.

Mariupoli linnapea: linnas on hukkunud umbes 21 000 tsiviilisikut

Venemaa vägede poolt ümberpiiratud Mariupoli linnapea viimase hinnangu kohaselt on alates sissetungi algusest hukkunud linnas umbes umbes 21 000 tsiviilelanikku.

Linnapea sõnul on tänavalahingute tõttu siiski väga raske hinnata, kui palju inimesi on täpselt surma saanud.

Kiiev: teisipäeval evakueeriti umbes kolm tuhat tsiviilisikut

Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk teatas, et teisipäeval evakueeriti Ida- ja Lõuna-Ukrainas umbes kolm tuhat inimest.

Vereštšuki sõnul suutis Mariupoli linnast lahkuda ainult 208 inimest. Luganski piirkonnast evakueeriti 328 inimest.

Podoljak: läbirääkimised on keerulised, kuid need jätkuvad

Ukraina delegatsiooni liige Mõhhailo Podoljak ütles teisipäeval, et läbirääkimised Venemaaga olid väga keerulised, kuid need jätkuvad. Podoljaki sõnul jätkuvad läbirääkimised töörühmade tasemel.

Vladimir Putin ütles varem, et rahukõnelused Ukrainaga on ummikus.

Briti ja USA valitsuse esindajad teatasid, et uurivad kuuldusi, nagu oleks Vene üksused kasutanud Mariupoli kaitsjate alistamiseks keemiarelva

Briti välisminister Liz Truss teatas kuuldustest, et Vene üksused on Mariupolis kasutanud keemiarelva.

"Me töötame koos partneritega, et selle kohta kinnitus saada. Igasugune selliste relvade kasutamine oleks konflikti jõhker eskaleerimine ja paneme selle eest vastutuse [Vene presidendile Vladimir] Putinile," ütles Truss.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account. — Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022

Ühendkuningriigi valitsusliikme sõnad järgnesid Mariupoli kaitsva Aasovi pataljoni esmaspäevasele teatele, et Vene üksused kasutasid tundmatut mürki Ukraina üksuste ja tsiviilelanike vastu. Nad ei esitanud oma väidete kinnituseks tõendeid.

Mariupoli linnapea abi Petro Andrjušenko kirjutas oma sotsiaalmeediakontol, et teated keemiarelva kasutamisest ei ole saanud kinnitust ja ta püüab selle kohta täpsemat infot saada.

Ka USA kaitseministeerium teatas, et on teadlik "sotsiaalmeedias levinud teadetest", nagu oleks Vene väed kasutanud Mariupolis keemiarelvaga täidetud laskemoona, kuid rõhutas samuti, et need on kinnitamata väited.

"Me ei saa seda praegu kinnitada ning jälgime olukorda," ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby.

Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja rääkis meediale, et USA on Ukrainat hoiatanud Venemaa plaanist kasutada Mariupolis keemiarelva, kuid ei saa selle rakendamist linnas kinnitada.

"Enne tänast oli meil usaldusväärset infot, et venelased võivad valmistuda keemiliste ainete, võimalik, et pisargaasi, mis on segatud teiste ainetega, kasutamiseks, et nõrgestada kuni selleni, et muuta teovõimetuks linnas paiknevad Ukraina sõjaväelased ja tsiviilisikud," rääkis Ned Price uudistekanalile CNN.

"Me jagasime seda infot oma Ukraina partneritega. Me oleme nendega tihedas kontaktis ja püüame välja selgitada, mis seal täpselt juhtus. Niipea, kui saame täiendavat kinnitust, võime täpsemalt öelda, mis see oli või võis olla," ütles Price.

Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski puudutas teemat oma öösel avaldatud videopöördumises: "Üks [Vene] okupantide suuvooder teatas, et nad võivad Mariupoli kaitsjate vastu keemiarelva kasutada. Me võtame seda teadet väga tõsiselt," ütles Zelenski, kuid ei täpsustanud seda.

Venemaa ei ole teemat avalikult kommenteerinud.

Lääneriikide ja Ukraina esindajad on Venemaad süüdistanud plaanis kasutada Ukrainas keemiarelva juba peaaegu sõja algusest saadik, kuid seni ei ole sellist rünnakut fikseeritud.

Mõttekoda: Venemaa koondab vägesid kolmes kohas Ukraina piiril

Satelliidipildid näitavad, et Venemaa koondab vägesid vähemalt kolmes kohas Ukraina piiril: Belgorodi ja Voroneži oblastis ja lõunas Kurgani linna juures, teatas teisipäeval USA mõttekoda Institute for the Study of War (ISW).

Mõttekoja andmetel valmistub Venemaa armee selleks, et vallutada Slovjanski linn. Sealt saavad Venemaa väed edasi liikuda itta, et piirata ümber Ukraina väed, vahendas BBC.

Idarindel tegutsevad Ukraina kõige kogenumad ja paremini varustatud üksused.

Putin: Venemaa saavutab Ukrainas oma üllad eesmärgid

Venemaa saavutab kindlasti oma eesmärgid Ukraina sõjas, ütles Vene president Vladimir Putin teisipäeval ja nimetas eesmärke üllasteks.

Putini kinnitusel ei jäänud Venemaale enda kaitsmiseks muud võimalust kui alustada rünnakut Ukrainas. Vene liidri väitel oli kokkupõrge Ukraina tema sõnul Vene-vastaste jõududega vältimatu.

"Selle (sõja – toim.) eesmärgid absoluutselt selged ja üllad," rääkis Putin Kaug-Idas Vostotšnõi kosmodroomil, mida ta külastas.

Vene presidendi väitel olevat Vene agressiooni eesmärk inimelude päästmine Donbassis, kus Venemaa toetatud separatistid võitlevad Ukraina üksustega juba alates 2014. aastast saadik.

"Ühest küljest me aitame ja päästame inimesi, teisest küljest astume lihtsalt samme Venemaa enda julgeoleku tagamiseks," rääkis Putin. "On selge, et meil ei olnud teist võimalust. See oli õige otsust," kinnitas Putin.

Kiievi äärelinnas kokku kogutud lahingutes hävinud sõidukid. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Levivad kuuldused Putini endise nõuniku Surkovi vahistamisest

Venemaal levivad kuuldused, et president Vladimir Putini endine nõunik ja üks Vene ekspansiooni ideolooge Vladislav Surkov on vahistatud.

Surkovi kinnipidamisest teatas endine riigiduuma saadik Ilja Ponomarjov, kes väitis viidates oma allikatele Vene eriteenistustes, et Surkov on koduarestis. Tema suhtes algatatud uurimise aluseks on kahtlustus omastamises, mis olevat toimunud juba 2014. aastast saadik, vahendas väljaanne UkraineToday.

Briti kaitseministeerium eeldab Vene rünnakut 2–3 nädala jooksul

Briti kaitseministeeriumi teisipäeval avaldatud lühihinnangu kohaselt on Venemaa suuremat pealetungi Ukraina idaosas oodata kahe kuni kolme nädala jooksul, kuna Venemaa praegu alles koondab sinna oma vägesid.

Venemaa rünnakute raskuskese jääb praegu Donetski ja Luhanski oblastisse. Samuti jätkuvad lahingud ka Hersoni ja Mõkolajivi linna ümber ning uuesti on Vene üksused tugevdanud survet Kramatorski suunal.

Vene üksuste väljaviimine Valgevenest jätkub ning need saadetakse tugevdama rünnakuid Ida-Ukrainas.

Kiiev: Vene häkkerid proovisid eelmisel nädalal lüüa rivist välja Ukraina elektrivõrku

Ukraina ametnikud ütlesid esmaspäeval, et Venemaa häkkerid korraldasid eelmisel nädalal rünnaku Ukraina elektrivõrgu vastu. Rünnak polnud aga edukas, vahendas The Guardian.

Venemaa häkkereid on varem korduvalt seostatud Ukraina vastaste küberrünnakute korraldamises.

Ukraina armeejuht: Mariupoli kaitsmine jätkub

Ukraina relvajõudude juhataja, kindral Valeti Salužnõi kinnitas esmaspäeval, et Vene vägede poolt ümber piiratud Mariupoli kaitsmine jätkub. Avaldus oli vastuseks samal päeval levitatud väidetele, et linna kaitsjatel on laskemoon otsa lõppemas ning lähiajal on oodata nende alistumist.

"Ühendus linna kangelaslikult kaitsvate üksustega on stabiilne ja püsib," ütles Zalužnõi. "Ma rõhutan, et kaitseoperatsiooni korraldust ei arutata avalikult. Me teeme kõik võimaliku ja võimatu, et võita ja säästa sõjaväelaste ja tsiviilisikute elusid," lisas ta.

Venemaa toetatud separatistliku Donetski rahvavabariigi juht Denis Pušilin teatas esmaspäeval, et Mariupoli sadam on langenud Vene vägede kätte, kuid seda väidet ei ole seni olnud võimalik kontrollida.

Ukraina tankid 11. aprillil Kiievist põhjas Irpinis. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 19 600;

- tankid 732;

- jalaväe lahingumasinad 1946;

- lennukid 157;

- kopterid 140;

- suurtükisüsteemid – 349;

- mobiilsed raketisüsteemid (MLRS) – 111;

- õhutõrjesüsteemid – 63;

- autod ja muud sõidukid – umbes 1406;

- kütuseveokid – 76;

- operatiiv-taktikalised droonid - 124;

- laevad / paadid – 7;

- eritehnika – 25.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina peaprokurör uurib 5800 sõjakuritegude juhtumit

Ukraina peaprokurör teatas esmaspäeval, et tema büroo uurib 5800 võimalikku sõjakuritegude juhtumit, mille Vene väed on toime pannud ning teateid uutest kuritegudest lisandub iga päevaga.

Peaprokurör Irõna Venediktova rääkis CNN-ile, et Ukraina on identifitseerinud rohkem kui 500 kahtlusalust, sealhulgas Venemaa poliitikuid, sõjaväelasi ja propagandiste, "kes tahtsid seda sõda, kes alustasid seda sõda ja kes jätkavad seda sõda".

"Me tahame nende sõjakurjategijate üle kohut mõista meie Ukriana kohtutes," lisas Venediktova, kuid möönis ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu rolli.