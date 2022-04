Ukrainas levivad väited keemiarünnakust Mariupolis

Oluline 12. aprillil kell 08.25:

- Briti ja USA valitsuse esindajad teatasid, et uurivad kuuldusi nagu oleks Vene üksused kasutanud Mariupoli kaitsjate alistamiseks keemiarelva;

- Ukraina relvajõudude juhataja Valeti Salužnõi kinnitas esmaspäeval, et Vene vägede poolt ümber piiratud Mariupoli kaitsmine jätkub. Avaldus oli vastuseks samal päeval levitatud väidetele, et linna kaitsjatel on laskemoon otsa lõppemas ning lähiajal on oodata nende alistumist;

- Mariupoli linnapea teatel on nädalaid Vene vägede piiramisrõngas linnas sõja algusest alates hukkunud üle 10 000 elaniku;

- Ukraina peaprokurör teatas esmaspäeval, et tema büroo uurib 5800 võimalikku sõjakuritegude juhtumit, mille Vene väed on toime pannud ning teateid uutes kuritegudest lisandub iga päevaga.

Briti välisminister Liz Truss teatas kuuldustest, et Vene üksused on Mariupolis kasutanud keemiarelva.

"Me töötame koos partneritega, et selle kohta kinnitus saada,. Igasugune selliste relvade kasutamine oleks konflikti jõhker eskaleerimine ja paneme selle eest vastutuse [Vene presidendile Vladimir] Putinile," ütles Truss.

Ühendkuningriigi valitsusliikme sõnad järgnesid Mariupoli kaitsva Aasovi pataljoni esmaspäevasele teatele, et Vene üksused kasutasid tundmatut mürki Ukraina üksuste ja tsiviilelanike vastu. Nad ei esitanud oma väidete kinnituseks tõendeid.

Mariupoli linnapea abi Petro Andrjušenko kirjutas oma sotsiaalmeediakontol, et teated keemiarelva kasutamisest ei ole saanud kinnitust ja ta püüab selle kohta täpsemat infot saada.

Ka USA kaitseministeerium teatas, et on teadlik "sotsiaalmeedias levinud teadetest" nagu oleks Vene väed kasutanud Mariupolis keemiarelvaga täidetud laskemoona, kuid rõhutas samuti, et need on kinnitamata väited.

"Me ei saa seda praegu kinnitada ning jälgime olukorda," ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby.

Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja rääkis meediale, et USA on Ukrainat hoiatanud Venemaa plaanist kasutada Mariupolis keemiarelva, kuid ei saa selle rakendamist linnas kinnitada.

"Enne tänast oli meil usaldusväärset infot, et venelased võivad valmistuda keemiliste ainete, võimalik, et pisargaasi, mis on segatud teiste ainetega, kasutamiseks, et nõrgestada kuni selleni, et muuta teovõimetuks linnas paiknevad Ukraina sõjaväelased ja tsiviilisikud," rääkis Ned Price uudistekanalile CNN.

"Me jagasime seda infot oma Ukraina partneritega. Me oleme nendega tihedas kontaktis ja püüame välja selgitada, mis seal täpselt juhtus. Nii pea, kui saame täiendavat kinnitust, võime täpsemalt öelda, mis see oli või võis olla," ütles Price.

Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski puudutas teema oma öösel avaldatud videopöördumises: "Üks [Vene] okupantide suuvooder teatas, et nad võivad Mariupoli kaitsjate vastu keemiarelva kasutada. Me võtame seda teadet väga tõsiselt," ütles Zelenski, kuid ei täpsustanud seda.

Venemaa ei ole teemat avalikult kommenteerinud.

Lääneriikide ja Ukraina esindajad on Venemaad süüdistanud plaanis kasutada Ukrainas keemiarelva juba peaaegu sõja algusest saadik, kuid seni ei ole sellist rünnakut fikseeritud.

Ukraina armeejuht: Mariupoli kaitsmine jätkub

Ukraina relvajõudude juhataja, kindral Valeti Salužnõi kinnitas esmaspäeval, et Vene vägede poolt ümber piiratud Mariupoli kaitsmine jätkub. Avaldus oli vastuseks samal päeval levitatud väidetele, et linna kaitsjatel on laskemoon otsa lõppemas ning lähiajal on oodata nende alistumist.

"Ühendus linna kangelaslikult kaitsvate üksustega on stabiilne ja püsib," ütles Zalužnõi. "Ma rõhutan, et kaitseoperatsiooni korraldust ei arutata avalikult. Me teeme kõik võimaliku ja võimatu, et võita ja säästa sõjaväelaste ja tsiviilikute elusid," lisas ta.

Venemaa toetatud separatistliku Donetski rahvavabariigi juht Denis Pušilin teatas esmaspäeval, et Mariupoli sada on langenud Vene vägede kätte, kuid seda väidet ei ole seni olnud võimalik kontrollida.

Ukraina tankid 11. aprillil Kiievist põhjas Irpinis. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Linnapea: Mariupolis on hukkunud üle 10 000 elaniku

Mariupoli linnapea teatel on nädalaid Vene vägede piiramisrõngas linnas sõja algusest alates hukkunud üle 10 000 elaniku.

Linnatänavad on laipadega kaetud, ütles Vadõm Boitšenko, kes ise enam linnas ei asu. Tema sõnul on Mariupolis endiselt umbes 120 000 tsiviilisikut, kes vajavad hädasti toitu, joogivett ja ravimeid.

Boitšenko teatel on tal ka andmeid sellest, et Vene sõjaväelased koguvad surnukehi kokku ja panevad need ühte suurde kaubanduskeskusesse külmikutesse. "Linna on toodud veokitel paiknevad mobiilsed krematooriumid: avad ukse, seal on toru ja seal surnukeha põletatakse," rääkis ta.

BBC teatel ei saa nad uudisteagentuuri AP vahendusel saabunud väiteid kontrollida, kuid linnapea sõnul tuginevad tema andmed paljude inimeste jutul.

Ukraina peaprokurör uurib 5800 sõjakuritegude juhtumit

Ukraina peaprokurör teatas esmaspäeval, et tema büroo uurib 5800 võimalikku sõjakuritegude juhtumit, mille Vene väed on toime pannud ning teateid uutes kuritegudest lisandub iga päevaga.

Peaprokurör Irõna Venediktova rääkis CNN-le, et Ukraina on identifitseerinud rohkem kui 500 kahtlusalust, sealhulgas Venemaa poliitikuid, sõjaväelasi ja propagandiste, "kes tahtsid seda sõda, kes alustasid seda sõda ja kes jätkavad seda sõda".

"Me tahame nende sõjakurjategijate üle kohut mõista meie Ukriana kohtutes," lisas Venediktova, kuid möönis ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu rolli.