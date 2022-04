Slovakkia peab kõnelusi oma hävitajate saatmiseks Ukrainale

Sõjalennukite andmisel Ukrainale vajab Slovakkia liitlastelt garantiid, et tema õhuruumi kaitse on tagatud, ütles peaminister Eduard Heger esmaspäeval.

Heger rääkis väljaandele Politico, et Slovakkialt on palutud hävitajate MiG-29 ja haubitsate Zuzana tarnimist Ukrainale, mille valitsus on lääneriikidelt pidevalt küsinud relvastusabi Vene agressiooni tõrjumiseks.

Hegeri sõnul soovib Slovakkia igal juhul vabaneda Nõukogude Liidus välja töötatud MiG-idest, kuna nende kasutamine ei ole võimalik ilma Venemaaga suhtlemata.

"See on relvastus, mille kasutamisest me nagunii soovime loobuda, kuna ootame hävitajaid F-16," ütles peaminister viitega USA sõjalennukitele, mis peaks Slovakkiasse jõudma 2024. aastal.

Heger rääkis, et Slovakkia on "väga intensiivsetes kõnelustes oma partneritega" selle üle, kes hakkaks tema õhuruumi kaitsma. "Pärast seda saame rääkida sellest varustusest Ukrainale andmise kontekstis," ütles valitsusjuht.

Heger ei öelnud, kui mitu hävitajat võiks Slovakkia Ukrainale anda, kuid riigi relvastuses on kümmekond seda tüüpi lennukit.

Slovakkia on juba korraldanud ühe sarnase relvastusvahetuse, kui andis Ukrainale Nõukogude päritolu õhukaitsekompleksi S-300 ning saab nüüd vastu Ameerika Ühendriikide raketisüsteemi Patriot.

Nõukogude ja Vene päritolu relvade tarnimine Ukrainale on oluline, kuna Ukraina sõjaväelased on õppinud neid kasutama ning seetõttu ei vajaks pikemat väljaannet erinevalt sellest, kui nad peaksid kasutusele võtma lääne relvad.