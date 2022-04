Hesburger ja Nokia lahkuvad Vene turult

Ukraina väljaanne Ukrainska Pravda vahendas, et Hesburger olevat saatnud tema kaubamärgi all tegutsevatele ettevõtetele korralduse lõpetada aprilli jooksul töö. Samas lisati, et juriidilised probleemid ning personali turvalisusega seotud küsimused on sööklate sulgemist pidurdanud.

Teisipäeval teatas ka Nokia Vene turult lahkumisest. Nokia avaldatud pressiteate kohaselt mõistis ettevõte juba esimestel päevadel pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale, et ei saa jätkata Venemaal tööd. Sellele järgnenud nädalate jooksul on Nokia peatanud oma tarned Venemaale, katkestanud uued projektid ja alustanud riigis toimuud arendusprojektide väljaviimist.

"Nüüd saame teatada Vene turult lahkumisest. Meie prioriteediks jääb siinkohal oma töötajate ohutus ja heaolu," teatas Nokia.

Ettevõtte lisas, et humanitaarsetel kaalutlustel ei ole Venemaale sanktsioonid kehtestanud lääneriigid astunud samme Vene sidevõrkude katkestamiseks, kuna Vene kodanikele on oluline tagada ligipääs internetile ja välisinfole. Samuti jätkab Nokia oma võrkude käigushoidmist ka Vene turult lahkudes nii kaua, kuni see on sanktsioonirežiimiga kooskõlas.

Vene turu osakaal moodustas eelmisel aastal Nokia tuludest kaks protsenti, mistõttu ettevõtte hinnangul ei kahjusta sealt lahkumine tema majandustulemusi.

Meedia andmeil on Venemaalt pärast sõja algust lahkunud juba üle 600 lääneriikide suurfirma.