Itaalia hakkab Alžeerialt rohkem gaasi ostma

Itaalia saab praegu Venemaalt 40 protsenti oma maagaasi vajadusest. Rooma püüab nüüd Venemaa sõjalise tegevuse tõttu seda sõltuvust vähendada.

Itaalia peaminister Mario Draghi kohtus esmaspäeval Alžeeria presidendi Abdelmadjid Tebboune'iga.

"Kohe pärast sissetungi teatasin, et Itaalia tegutseb kiiresti, et vähendada sõltuvust Venemaa gaasist. See leping on oluline vastus sellele strateegilisele eesmärgile," ütles Draghi

Sonatrachi ja Itaalia energiafirma Eni vahelise kokkuleppe kohaselt tarnib Alžeeria järgmisel aastal Itaaliale täiendavalt üheksa miljardit kuupmeetrit gaasi. 2021. aastal tarnis Itaalia Venemaalt umbes 29 miljardit kuupmeetrit gaasi ja Alžeeriast 22,5 miljardit kuupmeetrit. Uue lepingu kohaselt saab Alžeeriast järgmisel aastal Itaalia suurim gaasiallikas.

"Kahjuks oleme hiljaks jäänud, oleksime pidanud varem alustama, et tarneid mitmekesistada. Kuid meil on palju partnereid ja sõpru üle maailma," ütles Itaalia välisminister Luigi Di Maio.

Di Maio ja Eni juht Claudio Descalzi on viimase kuu jooksul külastanud gaasitootjaid Aserbaidžaanis, Mosambiigis, Kongo Vabariigis, Kataris, Angolas ja Alžeerias.

Ametnike sõnul külastab Draghi lähinädalate jooksul Mosambiiki, Angolat ja Kongot.

Eelmisel kuul teatasid Eni ja Sonatrach, et leidsid Alžeeria kõrbes olulise nafta- ja gaasivälja, mida hakkavad ka koos ühiselt arendama, vahendas Politico.

Alžeeriat ja Itaaliat ühendav Transmedi torujuhe ei tööta praegu täisvõimsusel, kuna Alžeerial pole selle täitmiseks piisavalt gaasi.

Itaalia konsultatsioonifirma Nomisma analüütiku Davide Tabarelli sõnul vajab Alžeeria nüüd investeeringuid, et suurendada oma gaasitootmise suutlikkust.