Kell 21.40 "Esimeses stuudios" kaitsepolitsei juht Arnold Sinisalu

ETV saates "Esimene stuudio" on teisipäeval külas kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu.

Kaitsepolitsei aastaraamat ilmub ajal, kui Euroopas möllab suur sõda ja Kremli käitumine ei allu mingile loogikale. Kui aktiivsed on Vene eriteenistused Eestis? Kuidas me oleme valmis 9. mai sündmusteks? Kui suur oht meile on kremlimeelsete seisukohtade levitamine? Küsimusi küsib saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40.