Riigivastasuses süüdistatava Seredenko kohtuasjas on otsust oodata suvel

Sinisalu rääkis kaitsepolitsei aastaraamatut tutvustades, et Seredenko kohtuprotsess liigub lõpu poole ning sel suvel on oodata kohtuotsust.

"Täpset kuupäeva ma ei mäleta. Kohtupidamise ajaks on ta vangistatud," märkis ta.

Sinisalu sõnul ei saa kaitsepolitsei varem selle kaasuse kohta avaldatu kohta palju lisada. See on tema sõnul näide, kus inimene valmistab ette Kremlile vajalikke jutupunkte, millele Kreml ja Venemaa välisministeeriumi hiljem viitavad ja mis lähtub loogikast, et tuleb oma kasulike agentide kaudu luua konteksti, et vajadusel õigustada sekkumist.

"Ise küsin ja ise vastan, see on sellisest sarjast," tõdes ta.

Seredenkot kahtlustatakse koostöös Vene eriteenistustega ja tema tegevus oli Sinisalu sõnul laiaulatuslik ja aastatepikkune.

"Lõplik kohtuotsus ütleb, mis on kohtu poolt loetud tõendatuks ja mis mitte. Meie arvates on ta piisavalt tegusid toime pannud, et ta kahtlustatavana kinni pidada ja kohtu alla anda," lausus Sinisalu.

Kaitsepolitsei büroojuht Harrys Puusepp lisas, et Seredenko viibib vanglas ja Eesti vanglad vastavad kõige kõrgematele standarditele, seega pole alust süüdistustel, mida Vene propaganda on üritanud selles valdkonnas luua.

"Teame, et ka rahvusvaheliselt püütakse selle teemaga Eestit rünnata, aga meil pole siin midagi häbeneda, me oleme õigusriik," ütles ta. "Kohus teeb oma otsuse ja siis saame teada, mis on kohtu hinnang selles osas".

Kaitsepolitsei vahistas Seredenko eelmise aasta märtsis kahtlustatuna Eesti vabariigi vastu tegutsemises. Mullu augustis saatis prokuratuur kriminaalasja kohtusse.

Viimastel aastatel töötas Seredenko Maardu gümnaasiumis majahoidjana.