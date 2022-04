Kolmapäeval kell 17 Hõimuklubis: Kama ja Leibak mansidest ja Mansimaast

Aastail 1978–1987 käisid Kama ja Leibak manside juures ekspeditsioonidel lindistamas ja kogumas nende pärimust. Mansid muutusid neile nii lähedasteks, et nad said eesti keeles välja anda mansi muinasjutuvalimiku.

Mansidest ja Mansimaa endistest aegadest, sealsetest oludest, tulevikulootus(etus)est seekord juttu tulebki. Aprilli teisel laupäeval on manside ja hantide kevadpüha – varesepäev – ja ka varestest tuleb juttu.

Esinejatest

Eerik Leibak on tunnustatud bioloog ja looduskaitsja. Ta on Soomaa rahvuspargi moodustamise üks algatajaid, Eesti Ornitoloogiaühingu taasasutaja ning 2018. aastal ilmunud koguteose "Linnuatlas" üks autoritest. Leibak on tegelenud linnunimetuste uurimisega ja olnud ka mitme loodusfilmi konsultant.

Kaido Kama on laiemalt tuntud kui poliitik ja endine minister, kelle hoida olid nii justiits- kui ka siseministri portfell. Aastail 1997–2004 töötas ta Võru Instituudi direktorina. Suur huvi soome-ugri rahvaste vastu on viinud Kama arvukatele ekspeditsioonidele ja reisidele meie hõimurahvaste juurde. Aastail 1996–1998 oli ta Fenno-Ugria Asutuse juhatuse esimees.