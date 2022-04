Allikad: Moskva ostab salaja Teherani kaudu Iraagist pärit relvastust

Ajalehe The Guardian allikate teatel ostab Venemaa Iraani kaudu Iraagist pärit laskemoona ja relvastust. Venemaa kasutab seda sõjatehnikat Ukraina sõjas.

Lääneriigid kehtestasid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse karmid Moskva-vastased sanktsioonid. Venemaa sõltub relvade hankimisel nüüd salakaubavedajatest ja Iraanist.

Iraagist on Venemaale saadetud granaadiheitjaid ja tankitõrjerakette, samuti Brasiilias toodetud raketiheitjaid. Teheran saatis Moskvale veel Iraanis toodetud õhutõrjesüsteemi Bavar-373, teatas The Guardian.

Iraagis tegutsesid mitu aastat USA väed. USA koolitas ja varustas Iraagi sõjaväge. Seetõttu on riigis hulgaliselt lääneriikide sõjatehnikat. USA sõjatehnikat kasutavad ka Iraani toetatud šiiitide rühmitused.

Šiiitide suurima rühmituse Hashd al-Shaabi valduses olnud granaadiheitjad ja tankitõrjeraketid transporditi salaja Iraani. Seejärel viis Iraani sõjavägi relvad meritsi Venemaale.

"Meid ei huvita, kuhu need relvad lähevad. Me ei vaja neid praegu. Kõik, mida kasutab USA-vastane, teeb meid õnnelikuks," ütles üks Hashd al-Shaabi allikas ajalehele The Guardian.

"Venelased vajavad praegu Ukrainas rakette. Nende transport nõuab oskusteavet, kuid see on võimalik. Sellist tegevust ei tuvasta ka satelliidipildid, kuna neid saab transportida tavalistes konteinerites," ütles Istanbulis töötav merendusekspert Yörük Isik.

Mõttekoja Carnegie Center teaduri Mohaned Hage Ali sõnul proovib Iraan tagada, et Venemaa ei kaotaks sõda Ukrainas.

"Teised riigid, nagu Hiina, peavad olema väga ettevaatlikud. Iraan proovib aga tagada, et Venemaa ei kaotaks sõda. Kui Putini võim väheneb, siis oleks sellel tohutu mõju Iraanile, mis sõltub Lähis-Idas Venemaa õhutoetusest," ütles Mohaned Hage Ali.