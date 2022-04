USA tarbijahinnaindeks tõusis märtsis 8,5 protsenti

USA tarbijahinnad tõusid märtsis aastases võrdluses 8,5 protsenti, mis on viimase 40 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja.

Igakuiselt tõusis tarbijahinnaindeks eelmisel kuul 1,2 protsenti. See on kiireim ühekuuline tõus alates 2005. aastast.

USA-s tõusevad kiiresti toiduhinnad. Toornafta kõrge hind tõstab ka autokütuse hinda.

"Me näeme hinnatõusu kõikjal, nii kaupade kui teenuste osas. Venemaa sissetung Ukrainasse ja koroonaviiruse levik kujutavad endast ohtu, et tarneahelate normaliseerumine võtab aega kauem," ütles ajalehele The Wall Street Journal USA majandusteadlane Blerina Uruci.

Iowa osariigis elava aerofotograafi Ron Maylandi sõnul on viimaste kuude jooksul tema kulutused kolmekordistunud.

"Kui arvate, et auto tankimine on kallis, siis proovige lennukit. Seadmeid pole, nende hankimine võtab aega nüüd palju kauem. Kõik seadmed maksavad kaks korda rohkem," ütles Mayland.

USA föderaalreserv karmistab riigis rahapoliitikat, et pidurdada hinnatõusu. USA majandus aga jätkab taastumist. Märtsis loodi 431 000 töökohta. USA majandus kasvas eelmisel aastal 5,5 protsendi võrra.