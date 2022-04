New Yorgi tulistamises sai vigastada vähemalt 16 inimest

USA suurlinnas New Yorgis toimus teisipäeva hommikusel tipptunnil tulistamine, mille käigus sai vigastada vähemalt 16 inimest.

Tulistamine toimus Brooklyni metroojaamas.

Politsei teatel toimus tulistamine kohaliku aja järgi kell 8.30. Võimud avastasid ka mitu lõhkemata lõhkekeha meenutavat seadet, vahendas New York Post.

Sündmuskohal tegutsevad ka Alkoholi, Tubaka, Tulirelvade ja Lõhkeainete Büroo (ATF) töötajad, vahendas BBC.

Politsei teatel aktiivseid lõhkekehi jaamas pole. Ajalehe New York Times allikate teatel otsib politsei gaasimaskiga meest, kes kannab oranži ehitusvesti.

"Toimus mitu lasku, ma ei suutnud neid kokku loendada. Ma ei teagi palju neid oli," ütles ajalehele New York Post sündmuskohal olnud kohalik elanik.

Valge Maja teatas, et president Joe Bidenit on teavitatud olukorrast New Yorgis.