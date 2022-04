Volkswageni tütarfirma tegevus mõjutab taas Eesti majandusnäitajaid

Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul olid 2020. ja 2021. aastal investeeringud erakordselt suured ja seda on seostatud Volkswageni tütarettevõttega Cariad Estonia.

Volkswagen ei investeerinud Eesti taristusse, vaid liigutas varasid grupisiseselt tõenäoliselt intellektuaalomandit ühest tütarfirmast teise. Eesti jaoks olid aga summad nii suured, et mõjutasid rahvamajanduse arvepidamist.

"Üks oli see investeerimistegevus, mis tegelikult SKP-d ei mõjutanud. See oli ühest küljest teenuste import ja teisest küljest investeering, mis taandus uksest välja. Ta mõjutas mingeid komponente, kasumlikkus vähenes jne, aga SKP-d ei mõjutanud," rääkis Oja.

Küll võisid SKP-d mõjutada investeeringutega kaasnenud tegevused.

"Teine tegevus, mida ei saa 100 protsenti kindlalt arvata, et see on seotud sama ettevõttega, aga on midagi sarnast, mis leidis aset neljandas kvartalis ja seal näeme teenuste ekspordi kasumis sarnast hüpet samal tegevusalal, mis viitab sellele, et toimus ka mingi majandustegevus, mis mõjutas SKP-d. Selle mõju oli eelmisel aastal kuni üks protsent SKP-st. Kui arvame, et seda sel aastal enam ei ole, siis ta mõjutab majandust negatiivselt," ütles Oja.

Volkswagen plaanis algselt palgata Eestis vähemalt 50 tarkvaraarendajat. Eelmise aasta lõpus teatas aga ettevõte, et seda ei juhtu ja see tegevus viiakse Saksamaale.

Cariad Estonia tegevjuht Nicolas Derbin kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et Volkswagen Grupi tarkvaraarendus jääb Eestiga seotuks. Täpsed plaanid pole siiski selged.

"Lisaks Cariadi rahvusvaheliste tütarettevõtete haldamisele teeb Cariad Estonia täna ettevalmistusi uute tarkvaraarendustegevuste lansseerimiseks Eestis. Juba eelmise aasta detsembris kinnitas ka Cariad SE tegevjuht Dirk Hilgenberg, et Volkswagen Groupi tarkvaraarendus jääb Eestiga tihedalt seotuks," ütles Derbin.