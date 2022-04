Kolmapäev tuleb vähese pilvisusega ja sajuta

Kolmapäev on vähese pilvisusega ja sajuta, sooja on kuni 12 kraadi.

Kolmapäeval koondub Balti riikide kohale tugevnev kõrgrõhkkond, seega on öösel taevas selge kuid maapinnal tekib udu. Päeval ilmub küll taevasse õhuke pilvevine, kuid päike tungib sellest läbi ning sadu ei tule.

Skandinaavia poolt läheneb aga madalrõhkkond mis toob õhtuks taevasse pilvi juurde ning kohati ka vihma. Neljapäeval liigub sama madalrõhkkond koos vihma ja lörtsiga juba üle mere.

Ööl vastu kolmapäeva on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni 1 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on taevas jätkuvalt selge või kaetud õhukese kõrge pilvekihiga ning sajuta. Paljudes kohtades võib olla udu. Tuul on nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on -1 kuni 2 kraadini.

Päev jätkub samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Õhtuks saartel pilvisus tiheneb ja kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi.

Järgnevad päevad toovad taaskord päikese kõrvale ka sademeid. Neljapäeval on mitmel pool võimalik vihmasadu. Reedel tõuseb tuul ning kohati võib sadada ka lörtsi. Laupäev toob küll päikest, kuid pühapäeval on taas lörtsivõimalus. Ka temperatuurid on kerges langustrendis.