Pärnumaa lapsed said koolis tibude koorumist jälgida

Sel nädalal saavad Tammiste lasteaed-algkooli lasteaialapsed väljas möllamise kõrval ka tibudest rõõmu tunda. Tibud koorusid munast riburada, esimene juba reedel, aga viimane tuli munast välja alles esmaspäeval.

Lastele on see olnud põnev aeg, sest sellest ajast, kui muna inkubaatorisse pandi, on nad kannatamatult oodanud, millal juba tibusid näha saab. Nüüd on see võimalik.

Varem pole lasteaias tibusid olnud, aga sel aastal sai see teoks tänu talupidajast lapsevanemale Pille Viiesele, kes lasteaeda inkubaatori tõi.

"Inkubaatoris oli kaks resti ja pikisilmi ootasime, loendasime päevi. Meil on isegi kalender olemas, kus oli täpselt ära näidatud, millal siis tuleb esimene tibu munast välja. Ja nii see juhtuski. Võtsime nad sealt välja ja panime nüüd siis ilusasse kasti, kus nad saavad ringi joosta ja meid rõõmustada," rääkis lasteaed-algkooli juhataja Oksana Laanemets.

Veel kaks päeva ja siis lähevad tibud Indriko tallu, kust munad lasteaeda toodigi.