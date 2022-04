Kiiev: Mariupoli kaitsjad suutsid jõud ühendada

Oluline 13. aprillil kell 11.59:

- USA president Joe Biden süüdistas esimest korda avalikult "diktaator" Vladimir Putinit Ukraina genotsiidis. Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnustab Bideni sõnavõttu kui "tõelise juhi tõelisi sõnu";

- Vladimir Putin ütles, et rahukõnelused on jõudnud ummikusse pärast seda, kui Ukraina esitas võltsitud väiteid sõjakuritegude kohta;

- Mariupolis on tänavalahingute tõttu tulnud surnukehade lugemine lõpetada. Vastuoluline näotuvastusfirma Clearview AI andis oma tehnoloogia ukrainlaste käsutusse hukkunute tuvastamiseks;

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul ei saa kindlalt öelda, kas Mariupolis kasutati keemiarelvi. USA ja Ühendkuningriik kinnitavad, et nad töötavad üksikasjade kontrollimise nimel;

- Ukraina ja Venemaa suurendavad oma sõjalisi jõude Ida-Ukraina piirkonnas Donbassis, Moskva muudab oma pealetungi fookust. Satelliidipiltidel on näha Vene vägesid ja tehnikat vähemalt kolmes kohas Ukraina piiril;

- Donbassis on märke, et ka Ukraina koondab sõjavarustust, kuigi väiksemas mahus;

- USA president Joe Biden ja Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson arutasid telefoni teel, kuidas suurendada majanduslikku survet Venemaale ja lõpetada lääne sõltuvus Venemaa naftast ja gaasist.

Iowas Menlos toimunud üritusel andis USA president mõista, et Putin korraldas Ukraina vastu genotsiidi: "Jah, ma nimetasin seda genotsiidiks. Üha selgemaks on saanud, et Putin lihtsalt üritab tühistada seisundit "olla ukrainlane".

"Ja tõendid kogunevad. Üha rohkem tõendeid tuleb välja sõna otseses mõttes kohutavatest asjadest, mida venelased on Ukrainas teinud. Ja me saame ainult rohkem ja rohkem teada laastamisest," ütles Biden. "Ja me laseme juristidel rahvusvaheliselt otsustada, kas see on nii või mitte, kuid mulle tundub, et kindlasti on."

Ukraina president Volodomõr Zelenski kiitis Twitteris oma USA kolleegi. "Tõelised sõnad," ütles ta ja lisas: "Asjade õigete nimedega nimetamine on kurjuse vastu seismiseks hädavajalik."

Biden pole varem Ukrainas toimuvat nii otsesõnu genotsiidiks nimetanud.

"Oleme näinud julmusi, oleme näinud sõjakuritegusid, me ei ole veel näinud süstemaatilist Ukraina rahva elude äravõtmist, mis tõuseks genotsiidi tasemele," ütles riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan selle kuu alguses.

OSCE avaldab inimõiguste rikkumiste uurimise tulemused

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) avaldab kolmapäeval Ukraina sõjas toime pandud inimõiguste rikkumiste ja julmuste uurimise tulemused, teatas USA OSCE-missiooni pressiesindaja.

Aruanne on nädalaid kestnud teabekogumismissiooni tulemus.

USA suursaadik OSCE juures Michael Carpenter annab kolmapäeval toimuva alalise nõukogu erikoosoleku järel pressile ülevaate.

OSCE sõnul oli ekspertmissiooni eesmärk "selgitada OSCE kohustuste võimalike rikkumiste ning rahvusvahelise inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise ja kuritarvitamise faktid ja asjaolud" ning "selgitada välja võimalike juhtumite faktid ja asjaolud" sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude, sealhulgas tsiviilisikute ja tsiviilinfrastruktuuri vastu suunatud tahtlike ja valimatute rünnakute tõttu; ning koguda, koondada ja analüüsida seda teavet eesmärgiga esitada see riiklikele, piirkondlikele või rahvusvahelistele kohtutele või tribunalidele, millel on või võib tulevikus olla jurisdiktsioon.

OSCE-l ei ole õigust Venemaad seaduslikult karistada, kui ta leiab tõendeid sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude kohta, kuid nende faktid saab edastada teistele organitele, kellel on see volitus.

Kiiev: kolmapäeval pole võimalik humanitaarkoridore avada

Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk ütles, et kolmapäeval pole võimalik humanitaarkoridore avada.

Vereštšuk süüdistas Venemaad relvarahu rikkumises ja tsiviilelanikke evakueerivate busside blokeerimises, vahendas The Guardian.

Kiiev: puudub informatsioon, et Mariupolis andsid sõdurid alla

Moskva väitis kolmapäeval, et ümberpiiratud Mariupolis andis alla 1026 Ukraina merejalaväelast. Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles hiljem, et Kiievil puudub sõdurite alistumise kohta informatsioon.

Venemaa kaitseministeeriumi väitel andis Mariupolis alla 1026 Ukraina 36. merejalaväebrigaadi sõdurit, sealhulgas 162 ohvitseri, vahendas The Guardian.

Venemaa koondab vägesid ja varustust vähemalt kolmes kohas Ukraina piiril: Belgorodi ja Voroneži oblastis ning lõunas asuva Matvejev Kurgani linna ümbruses.

Briti Sõjauuringute Instituudi andmetel tugevdab Venemaa Ukrainas oma operatsioone Izyumi ümbruses ja valmistub liikuma lõuna poole, et vallutada Slovjansk.

Sealt võib Vene vägedel olla võimalik liikuda edasi itta või kagusse, et piirata ümber Ukraina maavägede kontingent.

Kui Mariupol peaks langema, võivad Vene väed hakata liikuma põhja poole.

Arvatakse, et mõned Ukraina kõige kogenumad ja kõige paremini varustatud üksused asuvad idas.

Nad on võtmepositsioonidel ja analüütikud ütlevad, et Vene vägedel võib olla raske neid alistada.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 19 800

- tankid 739

- jalaväe lahingumasinad 1964

- lennukid 158

- kopterid 143

- õhutõrjesüsteemid 64

- kütuseveokid 76

- laevad / paadid 7

- eritehnika 25

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Zelenski pakkus välja vahetada Medvedtšuk Venemaal vangistatud ukrainlaste vastu

President Volodõmõr Zelenski teatas oma läinudöises kõnes riigi kõrgeima venemeelse poliitiku Viktor Medvedtšuki tabamisest.

Opositsioonipartei juht oli riigireetmises kahtlustatuna koduarestis, kuid põgenes varsti pärast Venemaa sissetungi.

Zelenski mõistis Medvedtšuki hukka tema "küünilise" sõjaväelise kamuflaaži kandmise eest.

"Noh, kui Medvedtšuk valis endale sõjaväevormi, siis langeb ta sõjaaja reeglite alla," ütles Zelenski ja tegi ettepaneku vahetada ta Venemaal vangistuses olevate ukrainlaste vastu.

"Olgu Medvedtšuk teile eeskujuks. Me saame kõik kätte," jätkas ta.

Näotuvastusfirma Clearview AI andis oma tehnoloogia Ukraina valitsuse käsutusee

Clearview Al on ehk kõige kuulsam ja vastuolulisem näotuvastussüsteem maailmas. Seda kasutatakse nii elavate kui ka surnute tuvastamiseks.

Ettevõte on kogunud miljardeid fotosid sotsiaalmeediast, et luua tohutu andmebaas, mida ettevõtte tegevjuht ja asutaja Hoan Ton-That nimetab "nägude otsingumootoriks".

"See töötab nagu Google. Kuid selle asemel, et sisestada sõnade jada või teksti, paneb kasutaja näo foto," selgitab Ton-That.

Facebook, YouTube, Google ja Twitter on palunud Clearview'l lõpetada fotode kasutamine nende platvormidelt. Ettevõte isegi ei teavita inimesi nendest fotode kogumisest.

Nüüd on selle kasutamine Ukrainas tekitanud küsimusi sellise tehnoloogia sõtta rakendamise mõjude kohta.

Mariupol on varemetes

Ukraina sõjaväelased on Mariupolis lõksus samal ajal kui Vene väed tungivad edasi, teatas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kantselei ametnik Mõhailo Podolja Twitteris.

Linn asub Venemaa-meelsete lahkulöönud Donetski ja Luganski piirkondade ning annekteeritud Krimmi vahel. Linna vallutamine on olnud Venemaa pealetungi peamine eesmärk.

Kramatorski raudteejaama rünnakus kasutati kobarpommi?

BBC leidis tõendeid selle kohta, et Ukrainas Kramatorski raudteejaama rünnakus kasutati kobarpommi, mis on paljude riikide poolt rahvusvahelise õigusega keelatud.

Kobarpommid kannavad hulga väiksemaid pomme, mis plahvatavad laial alal.

Rahvast pungil jaamas hukkus üle 50 inimese.

Rünnaku järel leiti nõukogudeaegse raketi Tochka-U jäänused. See on lühimaa ühe lõhkepeaga ballistiline rakett, millele saab paigaldada kobarlõhkepea, mis kannab 50 pommi.

"Kokkupõrkejäljed on kooskõlas kassettlahingumoonaga 9N24, nõukogudeaegne kobarlahingumoona, mida saab kanda Tochka rakett," ütles Royal United Services Institute (Rusi) raketiekspert Sidharth Kaushal.

OPCW on mures kinnitamata teadete pärast keemiarelva kasutamise kohta Mariupolis

Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) teatas teisipäeval oma avalduses, et on "murelik hiljutise kinnitamata teate pärast keemiarelvade kasutamise kohta" Mariupoli linnas.

"Kõik 193 OPCW liikmesriiki, sealhulgas Venemaa Föderatsioon ja Ukraina, on keemiarelvade konventsiooni osalised," seisis OPCW avalduses. "Seda tehes ei ole nad kunagi võtnud kohustust arendada, toota, omandada, varuda, üle anda ega kasutada keemiarelvi."

"Keemiarelvade kasutamine ükskõik kus ja mis tahes tingimustel on taunitav ja on täielikult vastuolus rahvusvahelise üldsuse poolt sellise kasutamise vastu kehtestatud õigusnormidega," seisis avalduses.

Teisipäeval ütles välisminister Antony Blinken, et USA ei saa kinnitada keemiarelvade kasutamist Ukrainas, kuid märkis, et neil on "usaldusväärne teave selle kohta, et Vene väed võivad kasutada mitmesuguseid massirahutuste ohjeldamise aineid".

USA hoiatas ukrainlasi varem, et Venemaa võib Kagu-Ukraina linnas kasutada keemilisi mõjureid.