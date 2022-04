New Yorgi politsei otsib metroojaamas tulistanud meest

Politsei pole Frank R Jamesi otse rünnakus kahtlustatavana nimetatud, kuid peab teda "huvipakkivaks" ehk politsei usub, et tal võib olla kuriteo kohta teavet.

New York Times teatab, et Wisconsinis ja Philadelphias liikunud James näib olevat viimastel aastatel sotsiaalmeediasse postitanud kümneid videoid, milles ta loob erinevaid fantaasiapilte. Hiljuti kritiseeris ta ka New Yorgi linnapead Eric Adamsit.

Meessoost ründaja lõhkas eile hommikuse tipptunni ajal kaks suitsugranaati ja avas tule Brooklyni 36. tänava jaamas.

Politsei teatel oli mehel poolautomaatne käsirelv Glock. "Seejärel tulistas ta sellest relvast vähemalt 33 korda, tabades 10 inimest," ütles politseiülem Essig.

Veel 13 inimest said vigastusi seoses suitsu sissehingamise, kukkumise või paanikahooga, ütles politseijuht.

"Seejärel mees põgenes sündmuskohalt ja detektiivid üritavad aktiivselt tema asukohta kindlaks teha," ütles Essig.

Uurijad leidsid sündmuskohalt Glocki käsirelva, kolm pikendatud salve, kirve ja hulga süüteseadmeid.

Kahtlustatava vahistamiseni viiva teabe eest pakutakse 50 000 dollari suurust tasu.

Ründaja motiiv pole teada.