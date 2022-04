President Karis on koos Poola, Leedu ja Läti presidendiga Kiievis

Kohtumisel on kavas arutada abi andmist Ukraina kaitsjatele ja tsiviilelanikele.

Juttu tuleb ka sõjakuritegude uurimise läbiviimisest, eesmärk peab olema jõhkrate tegude eest vastutavad isikud kohtu ette tuua, teatas Eesti presidendi kantselei.

President Karis naaseb Eestisse neljapäeval.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.



Lithuania will continue backing Ukraine's fight for its sovereignty and freedom.



Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69