Kreekas alustab tööd Euroopa suurim päikesepark

See on suurim kahepoolsete paneelidega süsteem Euroopas. Park varustab elektriga 75 000 majapidamist ja ühendatakse lähinädalatel riigi elektrivõrguga.

Hellenic Petroleum on üks Balkani suurimaid naftaettevõtteid, kuid väidab, et on järjest liikumas puhta energia poole.

"See projekt peegeldab meie eesmärke saada odav ja puhas päikesest, tuulest ja veest saadav energia," ütles peaminister Kyriakos Mitsotakis pargi avamisel.

Euroopa Liidu statistikaameti andmetel ületas Kreeka 2020. aasta eesmärgi, kasutades taastuvatest energiaallikatest 21,7 protsenti oma energiatarbimisest, ning eesmärk on tõsta see näitaja 2030. aastaks 35 protsendini.

Euroopa Komisjon on öelnud, et teeb "kõik, mida vaja", et hoogustada Euroopas päikeseenergia tootmist.

Päikese- ja tuuleenergia võivad piirata globaalset soojenemist 1,5 kraadini, kui 10 aasta keskmine kasvumäär 20 protsenti suudetakse säilitada kuni 2030. aastani, selgub sõltumatu kliima-mõttekoja Ember analüüsist. Ember lisab, et päikeseenergia tootmine kasvas 2021.aastal kogu maailmas 23 protsenti, samas kui tuuleenergia kasvas samal perioodil 14 protsenti.

Madalmaades, Austraalias ja Vietnamis oli taastuvate energiaallikate kasvutempo kiireim, kuna viimase kahe aasta jooksul on umbes 10 protsenti elektrivajadusest saadud fossiilkütuste asemel tuule- ja päikeseenergiast.