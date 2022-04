Hanimägi: Keskerakonnal on keelatud annetuse summast puudu veel kümnendik

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles veebisaates "Otse uudistemajast", et erakonnal on puudu veel ligikaudu kümnendik 13. maiks tagastava keelatud annetuse ligikaudu 850 000 euro suurusest summast.

Hanimäe sõnul tuli kohtuotsus, mis nõuab annetuse tagastamist, üllatusena ja seda oleks võinud õigusselguse mõttes pikemalt arutada. "Mis puudutab selle maksmist 13. maiks, siis tõsi on see, et see on olnud erakonna jaoks päris suur katsumus. Me oleme palju pingutanud selle nimel, hoidnud erakonna kulusid kokku – valimiskulusid, personalikulusid, palunud erakonnaliikmeid appi liikmemaksude ja annetustena. Tõsi, seda summat täna koos ei ole, aga liigume jõudsalt selle suunas," ütles ta.

Konkreetset summat, mis praeguseks koos on, Hanimägi avaldada ei soovinud, kuid lisas, et puudu veel ligikaudu 10 protsenti tagastatavast summast. Samuti on pidanud erakond vestlusi pankadega ja vajadusel saaks Keskerakond ka laenu. Ühtegi lepingut selleks veel aga sõlmitud ei ole.

Hanimägi rõhutas, et keelatud annetus kuhjus aastate jooksul, mil reklaamiagentuuri Midfield teenuseid kasutati ning õiglane oleks anda erakonnale ka pikem aeg selle tagasi maksmiseks.

Pooleliolevaid kohtuasju on Keskerakonnal aga veel. Hanimäe sõnul läheb rahaline seis siiski peale Midfieldi annetuse tagastamist lihtsamaks. "Porto Franco puhul näis – me ei ole peale esialgset kahtlustust saanud väga targemaks. Me ise oleme pigem positiivsed, et kohtukäik selles asjas saab olema pigem läbimõeldud ja positiivne meie osas. Mis puudutab tsiviilvaidlust [Paavo Pettaiga], siis räägime samadest arvetest – ühelt poolt läks ta ERJK juurde ja teiselt poolt tsiviilkohtusse. See saab olema huvitav vaidlus," ütles ta.

Hanimäe sõnul maksti Midfieldi esitatud arved ära ja keegi ei oodanud, et 10 aasta pärast võiks teenusepakkuja otsustada, et see pole õiglane.

Keskerakond ei suuda suurte kulude tõttu konkureerida teiste erakondadega selles mahus, nagu sooviks, kuna seetõttu kannatab ka järgmise aasta parlamendivalimiste kampaania eelarve, ütles Hanimägi.

"See saab olema tunduvalt väiksem kui 2019. realistlik on kohalike valimiste kampaania maht. Kindel on ka see, et kindlasti saab olema suur roll kandidaatidel endal. Kui ma mäletan õigesti, siis viimati panustasid kandidaadid 400 000 oma raha, mis on ülekaalukalt suurim panustamine erakondadest," ütles ta.

Hanimäe sõnul pole kindel, mis saab siis, kui erakond vajalikku summat tähtajaks ei tasu, edasise käigu otsustab Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK).

Georgi lindile 9. mail kohta ei ole

Teisipäeval kogunenud Keskerakonna laiendatud juhatuse koosolekul arutas erakond europarlamendi saadiku Yana Toomi eestvedamisel Eestis elava venekeelse kogukonna teemat. Hanimäe sõnul oli arutluse all ka 9. mai küsimus. "Kuidas erakonnad peaksid andma sõnumeid, mis ühiskonda rahustaksid ja selliseid sõnumeid, mis tagavad, et me ei satuks provokatsioonide küüsi, et me ei satuks 9. mail olukorda, kus me olla ei taha," ütles Hanimägi.

Hanimäe sõnul ei saa keelata lillega kellegi mälestamist. Venemaa Ukrainas alustatud sõja valguses tuleks Hanimäe sõnul 9. maid tähistavatel inimestel vaadata hoolikalt, kas näiteks Georgi lint, sirp ja vasar või z-täht kannavad mälestamise eesmärki. "Need peaks jääma ära," ütles ta.

Hanimäe sõnul pronkssõduri juurde minemisest hoiduma ka vastumeeleavaldajad. "See peaks kohtuma kogu ühiskonnale, ka neile, kes arvavad, et see on vale, mida inimesed 9. mail teevad," ütles ta.

"Kui me täna läheme väga tugevalt oma õigusi nõudma seal kalmistul, siis ma kardan, et ühiskond kaotab," ütles ta.

Erakond seda ei otsustanud, kas keelata erakonna liikmetel pronkssõduri juurde minna, Hanimäe sõnul peavad inimesed selles ise oma väärtustest lähtuma. "Mälestada võib, aga seda peab tegema väärikalt," ütles ta.

Ukrainas toimuva sõja kohta kahtleval seisukohal olnud erakonna liikmed on hääletanud kõigi sõda hukka mõistvate avalduste poolt, ütles Hanimägi.

"Ega siin valikut ei ole. Sõda käib, inimesed hukkuvad. Siin ei ole poliitiliseks pragmaatilisuseks kohta," ütles Hanimägi.

Ühiskonnal tuleb Hanimäe sõnul vaadata, et lahendused poleks puhtalt mustvalged ."Me ei saa ära unustada, et meil on venekeelne elanikkond, kes on aastaid vaadatud Vene televisiooni ja keda on väga raske veenda, et Butšas oli genotsiid," ütles ta.

Ta tõi näiteks, et Vene kodanikelt relvaloa ära võtmisel peab vaatama, et ei kannataks näiteks jahimees, kelle ainsaks kokkupuuteks eestlastega ongi koos jahil käimine. Hanimäe sõnul peab panustama näiteks venekeelse meedia arendamisse.

Keskerakond loodab toetust koguda toimetulekuküsimustega

Lisaeelarve koostamisest rääkides ütles Hanimägi, et Reformierakond esitanud ettepanekuid toimetulekutoetusteks vaid Keskerakonna ettepanekutega kompromissi leidmiseks.

"Reformierakonna puhul ei tuleks neid toimetulekutoetusi. Aga kusagil on ka kompromisside koht, Keskerakond ei saa olla ka 100 protsenti jäik, ega poliitikas nii ei purjeta," ütles Hanimägi.

Reformierakond on viimasel ajal oma populaarsust kasvatanud ja Keskerakonna reiting on langenud. Hanimäe sõnul on peamiselt võtnud Reformierakond toetust julgeolekuküsimuste arvelt.

"Ma usun ja siiralt loodan, et see sõda saab läbi ja need kannatused saavad läbi. Ja siis ühel hetkel on inimestel ka toimetulekuküsimused ja kõik need küsimused, mis vaevasid neid enne sõda – mis saab pensionist, lastetoetustest, Ukraina sõjapõgenikest. Ma usun, et Keskerakonnal on nendes aruteludes palju rohkem võimalust kaasa rääkida ja näidata, et meil on väga vajalikud ideed."