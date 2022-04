Macron: Le Penil on olemas salajane plaan viia Prantsusmaa EL-ist välja

Prantsusmaa president Emmanuel Macron väitis valimiskampaania raames, et Marine Le Penil on olemas salajane plaan viia Prantsusmaa Euroopa Liidust (EL) välja. Macroni sõnul ei julge Le Pen seda praegu välja öelda.

Macron tegi visiidi Ida-Prantsusmaale ja süüdistas seal oma rivaali äärmusluses, ebaaususes ja arguses. Macron väitis, et Le Pen järgib endise Suurbritannia peaministri David Cameroni eeskuju, mis toob kaasa Prantsusmaa lahkumise EL-ist.

Macroni sõnul tahab Le Pen liikuda Frexiti suunas. "Need valimised on referendum Euroopa üle," ütles Macron.

Macron on veendunud, et enamik Prantsusmaa valijatest ei soovi EL-ist lahkuda. Seetõttu proovib ta enda poole võita neid valijaid, kes suhtuvad kahtlustavalt Le Peni euroskeptilisusesse, hindas The Times.

Le Pen on viimaste aastate jooksul oma suhtumist EL-i pehmendanud. Varem väitis Le Pen, et Prantsusmaa peab järgima Suurbritannia eeskuju. Nüüd aga väidab, et soovib EL-i reformida seestpoolt.

Le Pen eitas hiljuti Frexiti soovi, kuid ütles, et tal oleks hea meel korraldada sel teemal referendum. "See on prantslaste otsustada, kas nad tahavad EL-ist lahkuda," ütles Le Pen.