London lisas sanktsioonide nimekirja Lukoili juhi Vagit Alekperovi

Suurbritannia laiendas kolmapäeval Moskva-vastaseid sanktsioone ja lisas nimekirja 206 Kremliga seotud inimest. Sanktsioonide nimekirjas on nüüd ka naftafirma Lukoil juht Vagit Alekperov.

Suurbritannia tahab avaldada survet ettevõtetele, kes toetavad Kremlit sõjas Ukraina vastu.

"Uued meetmed on suunatud Ida-Ukraina venemeelsetele separatistide ja ärimagnaatide vastu. Sanktsioonide nimekirja lisati ka Venemaa suurärimeeste pereliikmed," ütles kolmapäeval Suurbritannia välisminister Liz Truss.

Alekperov on Venemaa suurima erakapitalil põhineva naftafirma Lukoil juht. Tema varanduse suurus on umbes 18 miljardit dollarit. Sanktsioonide nimekirja lisati ka miljardär Vladimir Evtušenkov. Tema varanduse suurus on umbes 2,2 miljardit dollarit, vahendas Bloomberg.