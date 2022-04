Musk käivitas Twitteri vaenuliku ülevõtmise 43 miljardi väärtuses

Suurärimees Elon Musk teatas neljapäeval USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile, et tegi sotsiaalmeediaplatvormi Twitter aktsiate omandamiseks 43 miljardi dollari suuruse pakkumise.

Elon Musk on teinud lõpliku pakkumise Twitteri ostmiseks. Maailma rikkaim mees maksab 54,20 dollarit aktsia kohta, mis teeb ülevõtmise väärtuseks umbes 43 miljardit dollarit, vahendas Bloomberg.

4. aprillil teatas väärtpaberi- ja börsikomisjon, et Musk omandas Twitteris kolme miljardi dollari eest üheksa protsendi suuruse osaluse. Musk siiski ei liitunud ettevõtte nõukoguga. Meedia spekuleeris varem, et miljardär plaanib Twitteris osalust suurendada.

Muski varanduse väärtus on umbes 260 miljardit dollarit. Ta on autofirma Tesla asutaja. Twitteri turuväärtus on umbes 37 miljardit dollarit.

Musk on aktiivne Twitteri kasutaja. Tal on platvormil rohkem kui 81 miljonit jälgijat.

Eelmise kuu lõpus uuris Musk oma jälgijatelt, kas nende arvates Twitter soodustab sõnavabadust.

"Sõnavabadus on toimiva demokraatia jaoks hädavajalik. Kas usute, et Twitter järgib seda põhimõtet? Kas uut platvormi on vaja?" uuris Musk.