WSJ: NATO instruktorid muutsid Ukraina armee tänapäevaseks sõjaväeks

Ajaleht The Wall Street Journal kirjeldab, kuidas NATO instruktorite juhendamise käigus muutus Ukraina armee nüüdisaja sõjaväeks, kus sõdurid saavad lahinguväljal iseseisvalt otsuseid vastu võtta.

NATO õppustel osales igal aastal vähemalt 10 000 Ukraina sõdurit. Selle käigus muutus kogu Ukraina sõjaväe struktuur. Nõukogude stiilis juhtimiselt läks Ukraina armee üle lääne standarditele, kus sõdurid tohivad lahinguväljal iseseisvalt mõelda ja otsuseid vastu võtta, teatas The Wall Street Journal.

"Ukraina sõjaväe koolitamine oli kasulik ka USA-le. Ukraina pidas sõjategevust Ida-Ukrainas Venemaa toetatud separatistidega. Nende lahingukogemus õpetas NATO väejuhtidele, kuidas Venemaa armee tegutseb," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Ukraina armee jagas kogemusi, kuidas sõdurid lääne taktika ja relvad omaks võtsid.

"See on kasulik mõlemale poolele. Kahtlemata õppisime neilt samal ajal, kui nemad õppisid meilt," ütles USA erivägede erukolonel Liam Collins.

Ukraina armee reform algas 2014. aastal, pärast seda kui Venemaa oli Krimmi vallutanud. Lääne ohvitserid hakkasid tegutsema Lääne-Ukrainas Javorivi linnas. Nõustajad USA-st, Suurbritanniast ja Kanadast selgitasid siis, et Ukraina sõjaväe tõhusamaks muutmiseks peab muutuma kogu selle juhtkond.

NATO riigid aitasid Ukraina sõjaväejuhtidel võtta kasutusele lähenemisviisi, kus ohvitserid delegeerivad otsuste tegemise käsuahelas võimalikult madalale. Nõukogude stiilis armees annavad sõjaväejuhid käsu, mille sõdurid peavad kindlasti täitma. See jätab vähe ruumi lahinguväljal muutustega kohanemiseks.

NATO nõustajad tõid Ukraina nõukogude stiilis relvajõududesse kaasa ka uusi kontseptsioone, nagu tsiviilkontroll, professionaalsed instruktorid, audiitorid ja logistikaspetsialistid. Rõhku pandi sellele, et ohvitserid seavad kindlad eesmärgid ja tagavad, et nende saavutamiseks on olemas vajalik isikkoosseis ja relvastus.

NATO töö Ukrainas oli edukam kui lääneriikide jõupingutused Iraagis ja Afganistanis. NATO instruktorite sõnul toetas nende tegevust ka Ukraina keskvalitsus.

Tsiviilkontrolli tõttu vähenes Ukraina armees bürokraatia ja korruptsioon.

"Totalitaarsetes riikides pole institutsioone, mis suudaksid sõjaväe ülemvõimu vaidlustada. Venemaal ei uuri keegi sõltumatult sõjaväelaste tegevust," ütles Ukraina endine kaitseminister Andri Zagorodnjuk.

Venemaa sissetungi ajaks oli Ukraina armee juba põhjalikult ümber koolitatud. Suurema osa uute sõdurite väljaõppest tegid juba Ukraina instruktorid.

Ukraina armee leitnandi Andri Kulishi sõnul oli NATO väljaõpe erakordselt tõhus, sest ukrainlased tunnevad ka nõukogude stiilis sõjalist mõtlemist.

"Venelased kasutavad oma tüüpilist taktikat, mis pole Stalini aegadest palju muutunud. Kõigepealt kasutatakse suurtükituld. Siis jalaväe massiline pealetung. Ukrainlased on aga ettearvamatud ja kiiremad. See tekitab venelaste seas segadust," ütles leitnant.